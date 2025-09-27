Un diagnóstico con 9 soluciones para salvar el Mar Menor: bajar el acuífero y aplicar la Ley de Aguas

El experto en gestión del agua y profesor de la Universidad de Alicante, José Luis Hervás, quien ha ocupado diversos altos cargos en empresas de agua a lo largo de su trayectoria, presentó esta semana en Madrid un plan para frenar el deterioro del Mar Menor y recuperar el acuífero del Campo de Cartagena. Lo expuso en la jornada del Instituto de la Ingeniería de España, donde desgranó causas y propuso nueve actuaciones.

Hervás comparó la situación del acuífero con la de una persona que necesita una diálisis urgente y explicó que la conductividad del acuífero oscila entre 6.000 y 15.000 microsiemens por centímetro, frente a los 500-1.000 de agua utilizable. Afirmó que, por esa razón y por la presencia de nitratos y fosfatos, más de 100 hectómetros cúbicos de recursos renovables al año quedan inutilizados y podrían recuperarse con medidas adecuadas.

Subrayó la dimensión socioeconómica: el entorno del Mar Menor aporta entre el 18 y el 20% del PIB regional y sostiene directa o indirectamente a unas 300.000 personas vinculadas a la agricultura, la ganadería y el turismo. También rememoró sus primeros contactos con el acuífero en 1976 y en 1992, cuando los sondeos ya mostraron elevada salinidad y se descartó su uso para abastecer a Cartagena.

En su diagnóstico identificó cinco causas principales de la contaminación del acuífero. La primera es la salinidad natural de las rocas, rica en sulfatos y cloruros, que obligaba a recurrir a desalobradoras. La segunda es la contaminación por agricultura intensiva, con aportes continuos de nitratos, fosfatos y herbicidas, del Campo de Cartagena y de la cuenca del Segura. La tercera es la presión ganadera: aquí citó datos de la Confederación Hidrográfica del Segura que en 2021 registraron 786.000 cabezas en la cuenca vertiente, muchas sobre zonas de recarga sin perímetros de protección.

La cuarta fue, según él, el cierre de sondeos, que elevó el nivel freático hasta infiltrar agua en alcantarillas y afectar depuradoras. La quinta causa, subrayó, es no haber aplicado de forma íntegra la Ley de Aguas de 1985, norma que prevé mecanismos de control y gestión de los acuíferos.

Frente a ese diagnóstico planteó nueve actuaciones. Reclamó rebajar el nivel del acuífero para impedir que drene hacia la laguna y exigió aplicar íntegramente la Ley de Aguas, incluida la constitución de una Junta de Usuarios que coordine actuaciones. También delimitar un perímetro de protección que condicione los usos del suelo y desarrollar obras hidráulicas destinadas a frenar la entrada de contaminantes.

Entre las soluciones técnicas defendió la construcción de dos desalobradoras, en el norte y en el sur del Mar Menor, con capacidad conjunta para tratar 200 hectómetros cúbicos al año, destinando parte del agua a la regeneración de la laguna y parte al regadío y abastecimiento.

También abogó por digitalizar el control de todos los sondeos con un SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) para aguas subterráneas; por canalizar el agua del Trasvase Tajo-Segura evitando su paso por el cauce del Segura; y por construir dos grandes canales en el Campo de Cartagena para desviar avenidas al Mediterráneo y reducir la carga contaminante que llega a la laguna salada.

José Luis Hervás completó su propuesta con la creación de un Sistema Nacional del Agua que garantice coordinación y precios homogéneos, y con la constitución de empresas mixtas entre organismos de cuenca y empresas privadas para acelerar la ejecución. Instó a priorizar inversiones y fijar plazos.

Por último, acusó a la falta de gestión y coordinación de agravar el problema y sostuvo que la recuperación del Mar Menor exige decisión política, rigor técnico y una colaboración efectiva entre lo público y lo privado. A su juicio, «en España sobra agua pero falta gestión».