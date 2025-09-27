La Comunidad destina 8 millones en ayudas al sector vitivinícola este año

El sector vitivinícola regional recibe este año 8,12 millones de euros en diferentes líneas de ayudas articuladas por el Gobierno regional. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, resaltó el apoyo tanto a bodegueros como viticultores para que los vinos de la Región de Murcia sigan destacando por su calidad en los más de 100 países a los que llegan durante una visita a las vides de la bodega Barahonda, donde se trabaja estos días en la vendimia.

“En la Región tenemos la suerte de poder contar con tres denominaciones de origen donde se están elaborando grandes vinos. Un trabajo que pone a la Región de Murcia en el mapa vitivinícola por la calidad de sus caldos. Por eso sabemos que tenemos que seguir trabajando de la mano junto al sector para que pueda seguir creciendo”, afirmó la consejera.

Rubira detalló que dentro de los diferentes programas de ayuda para el sector del vino este año destacan los más de 6 millones de euros que se darán tanto para la promoción en terceros países como para apoyar las inversiones en bodegas. “Este año son 16 bodegas las que han solicitado las ayudas para la promoción en terceros países y destinaremos 2,5 millones de euros para su asistencia a ferias internacionales y otros eventos con los que podrán crecer sus exportaciones”, añadió. La consejera también informó de que en este momento son siete las bodegas que están haciendo inversiones para mejorar sus instalaciones y para ello recibirán 3,5 millones en ayudas.

“Además, este año los productores han recibido más de 2 millones para la reconversión del viñedo y la cosecha en verde”, indicó. Para la cosecha en verde este año se han recibido 180 solicitudes correspondientes a una superficie de 1.100 hectáreas, por un importe de ayuda de 1,62 millones de euros. Esta es una medida con la que mejorar la calidad de las uvas a vendimiar al reducir la cantidad de fruto en la vid cuando está en crecimiento. En referencia a la reconversión del viñedo, en este momento hay 19 productores que han iniciado la restructuración de sus vides y recibirán 500.000 euros para ello.

Campaña 2025

La consejera explicó también durante su visita a los viñedos que la previsión de la actual campaña “ronda las 45.000 toneladas, similar a las cifras del año 2024, tras verse afectada por las intensas tormentas del pasado mes de mayo”. “Se registraron más daños en la zona del Altiplano frente a la DO Bullas, que sí espera un incremento en la recolección”, señaló Rubira. “Lo que tenemos claro es que la calidad va a ser excepcional y que nuestros vinos seguirán siendo referentes tanto a nivel nacional como internacional”, subrayó.

El pasado año las exportaciones de vino de la Región de Murcia alcanzaron los 75 millones de euros y llegaron a 112 países de todo el mundo. Entre los principales destinos destacó Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Japón o México.