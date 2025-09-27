El café asiático cartagenero aterriza en una estrella Michelin alemana

En una ciudad alemana donde los menús se miden en euros de tres cifras y los platos llevan nombres como “Lubina a la parrilla con curry verde, kiwi y crema de guisantes”, ha irrumpido con fuerza un sabor inesperado: el del café asiático cartagenero.

Tal y como informan Las Gastrocrónicas, gracias a la pasión de José Carlos Valero Triviño, delegado jubilado de Estrella de Levante en Cartagena, este icono de la costa murciana ya forma parte de la carta del Sartory Restaurant, un templo de la alta cocina con una estrella Michelin desde 2023, ubicado en el lujoso Hotel Maximilian de Augsburgo.

La historia, casi cinematográfica, comenzó durante el October Fest. José Carlos, acompañado de su amiga Tania —veraneante habitual en Playa Honda, La Manga—, contactó con los responsables del Sartory y les propuso algo inusual: incluir en su sofisticada carta un café humilde, popular y profundamente mediterráneo.

“Mi única intención es llevar a Alemania los sabores de la Región de Murcia —explica a LasGastrocronicas.com—. Y qué mejor marco que un restaurante con estrella Michelin”.

La idea entusiasmó al equipo alemán. Rápidamente, José Carlos se puso en contacto con Carlos Díaz, de la empresa cartagenera de suministros hosteleros, José Díaz, especializada en la elaboración y distribución del café asiático. En cuestión de días, copas, licor, café, leche condensada y limones murcianos, viajaron a Alemania. Allí, José Carlos y Tania impartieron un breve curso al coctelero del local, quien aprendió en minutos la técnica precisa.

Café asiático Hacemos un café expreso y concentrado. Preparamos una taza con la leche condensada. Añadimos el brandy y el Licor 43. Añadimos el café, usando el reverso de una cuchara para dejarlo caer sobre el licor. Lo decoramos con canela, limón y unos granos de café. Lo servimos cuidadosamente y bien caliente.

“Casi seguro que lo va a meter como café del restaurante”, escribió emocionado José Carlos a Carlos tras la degustación. Y así fue. Hoy, los comensales que disfrutan del “Menu du Chef” (219€) o del menú de cinco pasos con maridaje (179€) pueden cerrar su experiencia con un café asiático cartagenero, servido en copa y con la misma elegancia que cualquier postre de autor.

“Que conste que esto lo hago solamente por amistad, sin ningún ánimo de lucro”, insiste José Carlos. “Es un homenaje a mi tierra, a nuestras costumbres, a esos atardeceres en la playa con un asiático en la mano”.

Por su parte, Carlos Díaz celebra la iniciativa: “Nos hace muchísima ilusión. Es una puerta al mercado alemán, sí, pero sobre todo, es un reconocimiento al valor de nuestro producto”. De hecho, José Díaz tendrá estand propio en la próxima Alicante Gastronómica, donde promocionará el café asiático como embajador del sabor murciano.

“No necesitas un menú de 200 euros para emocionar. A veces, basta con un vaso de José Díaz, leche condensada, Licor 43… y el alma de Cartagena.”