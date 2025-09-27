'Baby boom' murciano en las redes

Ya cuando la ‘madre’ de todas las influencers españolas, Dulceida, dio a luz el año pasado a su primera hija el alumbramiento coincidió en el tiempo con el de otras tantas creadoras de contenido. Marta Rimbau, Teresa Andrés, Mery Turiel, Marta Pombo, Marta Lozano... Parecía entonces que el 2024 era el año del ‘babyboom’ en las redes sociales, pero solo hace falta poner la vista en la Región de Murcia para darse cuenta de que el 2025 le ha arrebatado el puesto.

Solo dentro de las fronteras murcianas son 10 las profesionales de este ámbito que están embarazadas o acaban de dar a luz, entre ellas algunas de las más reconocidas como Miriam Alegría o María Pérez Espín. Y si ampliamos un poco más la vista, en localidades vecinas como Alicante también encontramos varios casos como el de Sandra Ferriz.

Anabel Hernández

Anabel Hernández / L.O.

@miraqueplan. Aunque en su cuenta profesional solo hay espacio para turismo, planes y gastronomía, el embarazo de Anabel Hernández no es ningún secreto y se ha dado a conocer recientemente para alegría de todas sus compañeras. La joven creadora de contenido, colaboradora de La Opinión, exhibe con entusiasmo su incipiente tripa a cada evento que va, y no son pocos, ya que, con más de cien mil seguidores en Instagram, se ha construido un hueco en la escena cultural murciana.

María Pérez Espín

María Pérez Espín / L.O.

@mariapespin. La última etapa de su embarazo ha transcurrido este año y ha sido en verano cuando ha dado a luz. Su pequeño Pepe nació el pasado 30 de julio y desde entonces revoluciona la vida de María, experta en recetas saludables y rápidas. Pese a que ahora dedica tiempo a la maternidad, para tranquilidad de sus 720 mil seguidores la murciana no ha dejado de compartir sus tips de vida sana.

Belén Sánchez

Belén Sánchez / L.O.

@belensanchezmol. Los cerca de cien mil usuarios que siguen la pista a esta enfermera e influencer conocieron la noticia de su embarazo el pasado 14 de febrero. Desde entonces, a su contenido centrado en lifestyle, moda y viajes se le ha sumado un apartado dedicado a la maternidad que resulta útil a las mujeres en su misma situación. Belén Sánchez se encuentra en la etapa final de la gestación y ha mostrado con ilusión el espacio que ha creado en casa para el bebé.

Sandra Miñano

Sandra Miñano / L.O.

@nutricionat. De la Vega Baja y con marido murciano, ha sido la primera de esta lista en ser mamá en 2025. A principios de julio su pequeña Carmen llegó a este mundo. Durante el embarazo, y ahora como madre, no ha dejado de compartir su contenido a casi un millón de personas pendientes en Instagram de sus consejos como nutricionista especializada en inflamación.

Yasu Lagos

Yasu Lagos / L.O.

@yasulagos. Bebé Fresita, como ha sido bautizada en redes su primera hija, pronto se convertirá en hermana mayor. La cubana Yasu Lagos, residente en Murcia, compartió su segundo embarazo el pasado 15 de junio ante los casi 70 mil seguidores que siguen su contenido de viajes, moda y lifestyle en Instagram.

Noelia Bermejo

Noelia Bermejo / L.O.

@itsnoeliafarma. La joven farmaceútica, que comparte consejos de salud y skincare a su público de Tik Tok e Instagram (suman más de 600 mil usuarios), anunció el pasado 3 de agosto que arranca un nuevo capítulo en su vida. Ahora que espera su primer hijo, al contenido habitual de Noelia se ha añadido un seguimiento a su embarazo desde su perspectiva como profesional en Farmacia.

Érica Avellaneda

Érica Avellaneda / L.O.

@ericaavellanedaruiz. Acaba de compartir la noticia de que está esperando «el bebé más deseado y amado», como ella misma escribió en el post con el que anunció su estado. La joven Érica, que comparte sus pensamientos, contenido lifestyle y de hogar ante más de 240 mil seguidores, se casó en 2022 y ahora está en camino de agrandar su bonita familia.

Marta Bardeu

Marta Bardeu / L.O.

@lamardelunares. La confundadora de Sirenamente también forma parte de este ‘babyboom digital’. Ella ya disfruta de su bebé, pues dio a luz a su hijo el pasado mes de mayo. Desde entonces ha compartido ante más de medio centenar de perfiles en Instagram su experiencia postparto y cómo vive la maternidad, centrándose en la salud mental y en las emociones que esta nueva etapa vital le ha despertado y con la que muchas madres se sienten identificadas.

Sandra Ferriz

Sandra Ferriz / L.O.

@sandraferrizz. La alicantina exparticipante de La Isla de las Tentaciones continúa demostrando que el paso por el programa no ha hecho mella en su relación. Y todo lo contrario, junto a Darío espera a su segundo hijo, que fue anunciado en redes el pasado 3 de abril ante 361 mil usuarios que siguen su contenido de moda, belleza, viajes, maternidad y lifestyle.

Michelle Torrealba

Michelle Torrealba / L.O.

@michelletorrealba_. La creadora de contenido, muy influyente en el sector del maquillaje con 680 mil seguidores, anunció recientemente, el 13 de septiembre, su estado de gestación. Pese a ello se sigue centrando en su contenido, compartiendo consejos, tendencias y cursos de maquillaje, algo que compagina con sus viajes por el mundo.

Isabel Castaño

Isabel Castaño / L.O.

@quemonasmishormonas. La ginecóloga especialista en hormonas, nutrición, fertilidad y menopausia también ha sido madre este año, en concreto el pasado mes de mayo. Su profesión le ha ayudado a tratar con rigor en redes su periodo de embarazo y la maternidad. Pero esto solo ocupa un pequeño espacio en su gran abanico de contenidos. Isabel continúa ofreciendo a sus más de cien mil seguidores consejos útiles de salud general.

Miriam Alegría

Miriam Alegría / L.O.

@miriamalegría. Entre los tips de fotografía y amor propio y el contenido sobre moda, decoración y viajes que comparte diariamente Miriam Alegría, ahora también hay un hueco para la maternidad. La influencer, colaboradora de La Opinión, compartió la ilusionante noticia el pasado 27 de mazo para alegría de casi un millón de personas que siguen sus pasos. El embarazo no le ha impedido continuar subiendo su contenido habitual, además de sus reflexiones y experiencias como mujer embarazada. Además, la murciana luce feliz su tripa a los distintos eventos de la Región de Murcia a los que es invitada.