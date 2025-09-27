6.000 millones para formar a militares en competencia digital

El Ministerio para la Transformación Digital y el Ministerio de Defensa suscribieron ayer en la Delegación de Defensa en la Región un acuerdo que permitirá formar en competencias digitales a 1.903 miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo personal de tropa y marinería, reservistas de especial disponibilidad y profesorado de centros docentes militares.

El objetivo del acuerdo es dotar al personal militar de las habilidades digitales necesarias para afrontar los retos de la defensa en el siglo XXI. Así, el Ministerio para la Transformación Digital transferirá 6 millones de euros al Ministerio de Defensa, que se encargará de poner en marcha un Programa de Capacitación en Competencias Digitales.

La iniciativa se enmarca en la Inversión 3 del Componente 19 ‘Plan Nacional de Competencias Digitales’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, y contribuirá al cumplimiento de uno de sus objetivos, que prevé la formación de 300.000 personas en competencias digitales para el empleo antes de junio de 2026.

Los cursos se estructurarán en torno al Marco Europeo de Competencias Digitales DigComp 2.2 y abarcarán cinco áreas clave: búsqueda y gestión de información y datos; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Cada acción formativa tendrá una duración mínima de 150 horas y se organizará en distintos niveles para adaptarse a las necesidades del personal militar.

Además, el programa mantendrá los contenidos actualizados y prestará especial atención a los militares de tropa y marinería con compromiso temporal en las Fuerzas Armadas.