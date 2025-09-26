Vox pide el cese de la cúpula del SMS "por la nefasta gestión sanitaria"

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha denunciado la crítica situación financiera que atraviesa la Comunidad Autónoma, responsabilizando directamente al Partido Popular y, en especial, a la gestión del Servicio Murciano de Salud (SMS).

“El Partido Popular tiene autorizado un déficit de 40 millones para todo el año y en los primeros seis meses ya lleva 568 millones de euros. La gestión económica es muy deficitaria, la Comunidad Autónoma va camino de la quiebra y la gran responsabilidad de que esto sea así es del Servicio Murciano de Salud”, ha afirmado Antelo. A renglón seguido, ha lamentado la falta de control en la gestión sanitaria y ha puesto un ejemplo de lo que considera un despropósito: “Nadie puede entender cómo puede ser que un ciudadano de la Región pague menos por un medicamento de lo que paga el propio Servicio Murciano de Salud”.

Por este motivo, Antelo ha exigido a López Miras que “cese a todos los dirigentes del SMS y ponga a gente que sepa gestionar los recursos públicos, para que los ciudadanos puedan tener una sanidad pública de calidad y no lo que tienen a día de hoy”. En este sentido, Antelo ha subrayado que “ya va siendo hora de que el Partido Popular se ponga a trabajar, porque nadie entiende cómo la comunidad con la población más joven de toda España tiene el segundo gasto farmacéutico más alto del país”.

Ciudad deportiva del Real Murcia

A preguntas de los periodistas sobre la iniciativa presentada por Vox en el Ayuntamiento de Murcia, en la que se reclamaba mayor transparencia en la cesión de terrenos municipales al Real Murcia, Antelo ha reiterado el apoyo de su partido a la creación de una ciudad deportiva: “Claro que queremos que haya una ciudad deportiva para el Real Murcia. Lo incomprensible es que la séptima ciudad de España no tenga una instalación de este tipo que, además de beneficiar a un club al que todos tenemos un inmenso cariño, sirva también para que los jóvenes practiquen deporte”, ha asegurado.

Asimismo, ha advertido que “no se puede olvidar que el Real Murcia ha sido utilizado en el pasado para intereses personales muy alejados de los deportivos” y ha defendido que el proyecto de ciudad deportiva debe tener carácter regional. “Vamos a exigir que el Gobierno regional aporte para que esa ciudad deportiva sea una realidad. Si no está ox detrás de las cosas, por desgracia, no acaban saliendo. Queremos que esta infraestructura se construya para el disfrute de todos los ciudadanos de la Región, fomentando el deporte entre los jóvenes y alejándolos de malos hábitos", ha concluido.