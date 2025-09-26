La vacunación escolar contra la gripe arrancará el lunes en la Región

La campaña de vacunación escolar contra la gripe arranca en la Región de Murcia el próximo lunes, 29 de septiembre. En esta ocasión, la Comunidad ha apostado por ampliar el grupo de población a la que va dirigido el compuesto y se administrará a los niños de hasta 9 años, situándose como una de las comunidades con un calendario de vacunación más amplio. En el resto de España la vacuna se ofrece a menores de entre 6 y 59 meses.

De esta manera, la Consejería de Salud busca disminuir el número de niños con gripe este otoño y en temporadas sucesivas, para evitar los casos graves y con complicaciones que precisan ingreso. La ampliación de la vacunación antigripal hasta los nueve años beneficiará a más de 65.000 menores.

Los menores de 5 años son el grupo de edad con una incidencia más alta de gripe, lo que supone cada año un número importante de ingresos hospitalarios, en algunas temporadas incluso superior al de las personas de más de 65 años. Por este motivo se introdujo la vacunación en la Región de Murcia, junto con Andalucía y Galicia, en la temporada 2022-2023, y en todo el territorio nacional en la temporada 2023-2024.

Tras los menores de 5 años, el siguiente grupo de edad con mayor incidencia de gripe es el de 5 a 19 años a nivel nacional y de 5 a 14 en la Región de Murcia, motivo por el que la Comunidad ha decidido ampliar la administración de la vacuna hasta los 9 años como novedad para el curso escolar 2025-2026.

Además, desde Salud se ha apostado por potenciar la vacunación escolar, facilitando la administración a las familias, lo que evita desplazamientos a los centros de salud, con la vista puesta en aumentar las coberturas y superar el 50% de población infantil protegida, que se han marcado como objetivo.