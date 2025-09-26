La Región se ilumina de verde y azul por el Día Mundial de la Retina

La pasarela de Miguel Navarro en Lorca, la fuente de los patos en Alhama de Murcia, la del submarino Peral en Cartagena, la redonda del avión en San Javier y la fachada del Ayuntamiento en Molina de Segura. Todos estos lugares emblemáticos de estos cinco municipios de la Región se iluminarán de verde y azul la noche de este domingo 28 de septiembre para sumarse a la conmemoración del Día Mundial de la Retina.

Así se lo han confirmado desde los distintos Consistorios a la asociación Retina Murcia que, a su vez, se suma de este modo a la campaña ‘Luces que inspiran 2025’, una iniciativa que desarrolla la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España (FARPE) por tercer año consecutivo.

"Queremos agradecer a los ayuntamientos de la Región de Murcia a los que hemos solicitado que colaboren en la campaña con este sencillo gesto su apoyo", dicen desde Retina Murcia, donde desean que "en las próximas ediciones se incorporen más municipios de nuestra Comunidad a esta jornada".

Su objetivo es dar visibilidad a las patologías de la retina, ya que gran parte de ellas conducen a una ceguera o discapacidad visual grave e irreversible para las que no existen, actualmente, ningún tratamiento, si bien se atraviesa un momento muy esperanzador en materia de investigación relacionadas con estas enfermedades de las que se espera obtener nuevas terapias en un futuro no muy lejano.

Deficiencia visual

Más de dos mil millones de personas en el mundo tienen una deficiencia visual o ceguera y, de ellas, mil millones tienen una discapacidad visual que podría haberse evitado o aún no ha sido tratada, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

"Desde la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España (FARPE) y su Fundación de Lucha Contra la Ceguera (Fundaluce), nos hemos propuesto aportar luz a esta situación y lo hacemos a través de nuestra campaña ‘Luces que inspiran’".

La principal novedad de esta tercera edición, explican desde la Fundación, es que la campaña ha dado un salto más allá de las fronteras de nuestro país y cuenta con el respaldo de Retina Internacional. La campaña de 2024 contó con el respaldo y la solidaridad de 159 ayuntamientos de municipios de toda España que, a petición de Farpe, iluminaron sus principales edificios y monumentos con las luces verde y azul, que simbolizan los colores de apoyo a nuestro colectivo. Gracias a las gestiones que hemos llevado a cabo, estamos seguros de que el número de edificios emblemáticos iluminados aumentará este año.