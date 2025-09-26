Los profesores de la UMU exigen al rector que convoque elecciones "de manera inmediata"

Los profesores de la Universidad de Murcia (UMU) no creen que esperar seis meses para celebrar las próximas elecciones sea lo más adecuado y piden al rector, José Luján, que las convoque "de manera inmediata".

Así lo que hecho saber este viernes la Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) en un comunicado oficial que ha distribuido a través del portal de anuncios de la universidad. La petición coincide con la celebración este mismo viernes del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, encuentro en el que no está previsto que se aborde el tema de la salida del rector y la convocatoria de elecciones, aunque podría plantearse en el turno de intervenciones de los asistentes.

Luján ha aceptado la petición de la patronal murciana Croem de convertirse en el próximo secretario general de la organización empresarial, tal y como adelantó el pasado viernes esta Redacción, nombramiento que fue aprobado en la Asamblea de la patronal ese mismo viernes y que será en 'diferido' hasta que este abandone el Rectorado de la UMU, tras la celebración de las próximas elecciones, previstas para los meses de marzo-abril de 2026. El rector confirmaba hace una semana que seguirá ejerciendo sus responsabilidades en la universidad hasta el mismo día que entregue el bastón de mando, aunque el anuncio de su elección como miembro de la Croem ha precipitado los acontecimientos y despertado cierto malestar en parte de la comunidad universitaria.

El personal docente de la Universidad no cree que alargar la salida de José Luján sea lo más apropiado para la institución, de ahí que soliciten la convocatoria "inmediata" de elecciones, pese a no haberse aprobado aún los nuevos Estatutos de la UMU, lo que obligaría a celebrar unos nuevos comicios cuando estos entren en vigor. El documento de la Junta de Personal Docente e Investigador al que ha tenido acceso La Opinión indica que tras la confirmación pública de Luján de su condición de secretario general de la CROEM in pectore —reconocida por el propio Rector y por dicha entidad—, "consideramos que concurre un conflicto de intereses, o al menos su apariencia, que puede comprometer la integridad institucional y la ética pública inherentes al cargo". Por ello indican que "una situación de esta naturaleza resulta difícilmente compatible con la dirección de una universidad pública, que debe regirse por los principios de transparencia, independencia y dedicación exclusiva a la comunidad universitaria".

En este sentido, el profesorado de la UMU dice que "en beneficio de la institución que compartimos y apreciamos", la Junta de PDI "le solicita que convoque elecciones de forma inmediata, de manera que la Universidad de Murcia cuente con una dirección libre de cualquier posible conflicto de intereses y plenamente comprometida con su exclusiva responsabilidad universitaria".

Pese a la petición de la convocatoria de elecciones, no dejan pasar la oportunidad para reconocer el trabajo desarrollado por Luján en estos años y explican que "a lo largo de estos años, su gestión ha estado marcada, como es natural en responsabilidades de esta envergadura, por aciertos y también por errores, y agradecemos el compromiso personal y profesional demostrado".