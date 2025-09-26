"El Estado pretende perpetuar el mayor desastre ambiental del Mediterráneo"

El Ayuntamiento de La Unión ha llevado a la vía judicial el conflicto por la Bahía de Portmán. Su alcalde, Joaquín Zapata, ha presentado esta semana una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Región de Murcia en la que atribuye al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y a sus órganos dependientes una «inacción ilícita» que, a su juicio, mantiene la bahía en un estado de abandono y expone a la población a riesgos sanitarios.

La denuncia solicita que se investigue si la prolongada parálisis administrativa y el cambio de criterio adoptado por el Ministerio en 2025 —cuando se renunció a la extracción de estériles en favor de un sellado in situ— pueden constituir delito por omisión, tipificado en el artículo 325 del Código Penal. «No son meras demoras técnicas: es una renuncia a responsabilidades que pone en riesgo la salud de nuestros vecinos», afirmó Zapata, que insiste: «La inacción del Estado no solo es irresponsable, puede ser delictiva».

Tal y como recuerda la denuncia, a la que ha tenido acceso La Opinión, la Bahía de Portmán fue colmatada durante décadas por residuos procedentes del Lavadero Roberto, propiedad de la antigua empresa Peñarroya, que entre los años sesenta y noventa vertió al mar millones de toneladas de estériles cargados de metales pesados como plomo, arsénico, cadmio y zinc. El vertido destruyó la línea natural de costa y convirtió la bahía en un depósito de fangos tóxicos, con efectos que perduran para el medio marino y la salud pública.

Para intentar revertir ese daño, destaca la denuncia, el Estado asumió la responsabilidad en 2015 y en 2016 se adjudicaron las obras de dragado y retirada de aproximadamente dos millones de metros cúbicos de estériles hacia la corta de San José, una actuación amparada por un convenio de 2006 y por una Declaración de Impacto Ambiental favorable de 2011. Se inició una intervención que prometía devolverle a Portmán parte de su costa y esperanza a sus gentes, recuerda el alcalde unionense en la exposición de la denuncia.

Sin embargo, la continuidad del proyecto se truncó en 2018, cuando el Miteco suspendió las obras alegando la necesidad de una revisión técnica y de garantías adicionales. Desde entonces, explica el Consistorio, las instalaciones se han deteriorado y las obras permanecen paralizadas. La suspensión de 2018 no fue una imposibilidad material, fue una decisión política que dejó a Portmán a merced de la contaminación, reprocha Zapata.

Entre 2019 y 2024 se sucedieron prórrogas y encargos de estudios comparativos al CEDEX que, según el regidor, prolongaron la inacción sin adoptar medidas provisionales eficaces para contener la lixiviación de metales y la dispersión de polvos. El punto de inflexión llegó el 10 de abril de 2025, cuando el Ministerio anunció la sustitución del proyecto de extracción por una opción de sellado in situ. La medida fue recibida con rechazo por la Comunidad Autónoma de Murcia, por asociaciones ecologistas y por el propio Ayuntamiento.

«Renunciar a la retirada de estériles es hipotecar el futuro de Portmán», sostiene Zapata, que asegura que la alternativa anunciada contradice compromisos previos y vulnera el principio de no regresión ambiental. «La Bahía de Portmán es el mayor desastre ambiental del Mediterráneo español, y con esta decisión el Gobierno ha optado por perpetuarlo en lugar de solucionarlo», lamenta Zapata.

La denuncia subraya además la inactividad de la Comisión de Seguimiento prevista en el convenio: el órgano no se reunió entre octubre de 2023 y marzo de 2025, periodo durante el cual no se consignaron sesiones que, por norma, deben celebrarse con una periodicidad mínima para garantizar transparencia y participación. «Han silenciado el proceso y negado información a la ciudadanía», acusa el alcalde.

En el plano sanitario, el escrito incorpora informes de la Policía Científica que acreditan la presencia de plomo y arsénico en sedimentos y materiales de la bahía, así como estudios universitarios que enlazan la exposición a esos metales con daños neurológicos, cánceres y problemas cardiovasculares. «La evidencia científica es incontestable: la ciudadanía está expuesta a sustancias peligrosas y no podemos permitir que se normalice esa exposición», subraya el regidor de La Unión.

La parálisis, advierte el Ayuntamiento, ha tenido consecuencias sociales y económicas. Desde el cierre de la minería, Portmán ha sufrido despoblación y ausencia de inversiones turísticas o de reconversión económica. «Portmán simboliza cómo se castiga a un pueblo por décadas de promesas incumplidas», afirma el regidor.

El documento presentado ante la Fiscalía solicita diligencias concretas: requerir al Miteco el expediente íntegro de 2016, contratos, actas de suspensión e informes; acceder a los estudios comparativos del CEDEX y a las motivaciones técnico-jurídicas del cambio de estrategia; obtener el informe completo de la Policía Científica con la cadena de custodia; encargar inspecciones del Seprona y nombrar peritos judiciales independientes capaces de evaluar el riesgo real y comparar alternativas técnicas.

Medidas cautelares

El Ayuntamiento reclama además medidas cautelares inmediatas, como señalización reforzada, limitación de accesos, control de polvos y barreras de escorrentía, y pide campañas informativas y sanitarias dirigidas a la población afectada. También advierte de posibles responsabilidades europeas por vulneración de la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Responsabilidad Medioambiental y otras normas comunitarias.

«Esto no es un enfrentamiento partidario», enfatiza Zapata. «Es la defensa de la salud y del futuro de un pueblo. Si el Estado no cumple con lo acordado, la Justicia debe actuar», sentencia.