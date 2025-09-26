El PP acusa al PSRM de financiar un "pseudomedio" para "buscar en las cloacas insidias" contra él

El Partido Popular de la Región de Murcia acusó este viernes al PSOE de "pagar con dinero público a fontaneros, a un pseudomedio de comunicación", para atacarle, a raíz de una noticia publicada en El Confidencial.

"Al menos desde el año 2022, el PSOE está financiando a un pseudomedio, a una persona, a una empresa para buscar en las cloacas insidias contra el Partido Popular y también contra el Gobierno regional", aseguró el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado.

Estas "mentiras y falsedades" a las que se refirió se publicaron en el portal Noticias RM, "un panfleto al servicio del Partido Socialista", añadió el dirigente 'popular'. Para él, "es urgente que el secretario general de los socialistas en la Región de Murcia y delegado de Pedro Sánchez en nuestra tierra, el señor Francisco Lucas, explique qué tareas le han encomendado a su fontanero, al señor Jesús Cobos, y a quién y cómo se han dedicado a investigar".

Insinúa que desde los ayuntamientos de la Región gobernados por el Partido Socialista también se pudo desviar dinero hacia esta empresa

Exigió que aclare también "cuánto dinero público han desviado del PSOE para financiar este pseudomedio desde el que se han dedicado día tras día a atacar al Partido Popular" y "cuándo montaron la trama". Insinuó, además, que desde los ayuntamientos de la Región gobernados por el Partido Socialista también se pudo desviar dinero hacia esta empresa.

"Todos los que están detrás de este asunto, todos los que han firmado los pagos a ese fontanero y todos los que han contratado sus servicios tienen que dar explicaciones de forma urgente a los ciudadanos", insistió Segado, que recordó que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, se presentó como víctima de los pseudomedios cuando, "en realidad, lo que hacía era descalificar a medios de comunicación que habían sacado a la luz los escándalos y las corruptelas de su familia y de su partido".

Desde el PP reconocen que aún desconocen el "alcance real" del caso, que ya estudian sus servicios jurídicos.

La investigación comenzó cuando el alcalde de La Unión denunció al portal Noticias RM ante la Guardia Civil por publicar "una serie de calumnias"

La investigación se inició cuando el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, y una concejala del Ayuntamiento denunciaron a Noticias RM ante la Guardia Civil por una noticia en la que se decían "una serie de calumnias". En concreto, se informó de que la edil de Personal, Damiana García, obtuvo una plaza de funcionaria interviniendo en el proceso de selección. A raíz de esto, la Benemérita elaboró un informe de su Brigada de Delitos Informáticos por el cual se ha descubierto lo que el PP considera una trama.

"Me da la sensación que esto acaba de empezar porque parece ser que la relación entre esta empresa y este señor con el Partido Socialista viene de lejos", indicó Segado. Noticias RM nació durante la etapa de Diego Conesa en el Partido Socialista, en 2017.

Conclusiones de la Guardia Civil El informe de la Guardia Civil señala a C. G. J. como presunta autora de un delito de calumnias contra la edil y el alcalde de La Unión que denunciaron a Noticias RM, ya que el dominio de este portal está registrado por la empresa Piensasolutions, cuyo teléfono de contrato está a nombre de esta mujer. No obstante, la Benemérita señala que Jesús Cobos reside en el mismo domicilio que García, "por lo que pudiera ser la pareja de ésta, desconociendo si esta persona tendría alguna implicación en los hechos". Se hace constar que el primer registro del dominio lasnoticiarm estaba a nombre de Cobos, que formó parte de la Ejecutiva del PSOE en Cartagena.

El PSOE reacciona atacando a La 7

Según ha podido confirmar esta Redacción, el PSOE admite pagos por valor de más de 45.000 euros anuales a la mercantil Piensasolutions a través de su grupo parlamentario de la Asamblea Regional. No obstante, señala que no se le ingresaba dinero para que creara noticias, sino a cambio de servicios como el de redes sociales.

"El director de La 7 es la pareja de la secretaria general de la Consejería de Presidencia, algo absolutamente indecente e intolerable" Carmina Fernández — Portavoz PSRM Asamblea

La portavoz del PSOE en la Cámara autonómica, Carmina Fernández, afirmó que "el único que usa fondos públicos para hacer propaganda y difundir sus mentiras es el Gobierno regional del Partido Popular", puesto que "López Miras tiene una televisión pública a su servicio pagada con los impuestos de todos los ciudadanos".

"Quizás tenga algo que ver que el director general de La 7 sea la pareja de la secretaria general de su Consejería de Presidencia, es decir, de su jefa de gabinete. Existe un conflicto de intereses muy claro, algo absolutamente indecente e intolerable", añadió Fernández.

La portavoz parlamentaria afirmó que "no se puede matar al mensajero", lamentando que "cada vez que alguien alza la voz, el PP comienza una campaña de acoso y derribo en su contra".