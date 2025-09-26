La oposición presenta más de cien enmiendas a la Ley de Simplificación

La oposición tiene mucho interés en modificar la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por decreto por el Gobierno regional antes de verano y, prueba de ello, son las 108 enmiendas presentadas en la Asamblea Regional.

Solo el Partido Socialista de la Región ha registrado 39. La portavoz de su grupo en la Cámara murciana, Carmina Fernández, señala que la norma debe aplicarse «con todas las garantías, con la máxima seguridad jurídica y sin perjuicio para el patrimonio y para el medio ambiente».

«Estamos ante la cuarta Ley de Simplificación Administrativa que el Gobierno regional del PP trae a la Asamblea en los últimos 8 años. Esto es una prueba evidente del fracaso del Partido Popular tras 30 años en el poder, puesto que no solo no ha resuelto los principales problemas de la región, sino que muchos de ellos se han agravado dando lugar a la actual situación de caos administrativo», denunció, dejando claro que desde el Grupo Socialista defienden la necesidad de reducir las cargas burocráticas que afectan a las empresas.

Por su parte, Vox ha presentado 25 enmiendas al Proyecto de Ley que se está tramitando en el Parlamento. «Queremos que esta sea una ley que se ejecute, no como las tres anteriores, que no han servido para nada», denunció ayer el portavoz del partido de Abascal, José Ángel Antelo, en la misma línea que su homóloga socialista.

Las enmiendas registradas por este grupo abordan diversas áreas, que incluyen modificaciones en la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región para, por ejemplo, que se puedan liberalizar muchas «situaciones alegales» en las que habían quedado muchas naves e industrias que han ido creciendo vía autorizaciones por interés público excepcional. También se incluye la petición de una mayor valoración de los proyectos calificados de estratégicos y que se defina un modelo de plan de desarrollo territorial y urbano con un plan general municipal de ordenación mas estructurado. «En suma, medidas que vienen eliminar las trabas administrativas y burocráticas que impiden que la Región se adapte a los cambios y crezcamos económicamente», resume la diputada Virginia Martínez.

José Ángel Antelo instó al PP a demostrar con hechos su compromiso con el tejido productivo de la Región avalando estas 25 enmiendas «que van en el sentido correcto, que es eliminar burocracia allí donde no se necesita».

Los dos diputados de Podemos e Izquierda Unida han presentado 44 enmiendas. La portavoz morada, María Marín, mostró ayer su oposición «a un decretazo que solo consagra el modelo del pelotazo, del ladrillazo sin control y del extractivismo, y que va a tener consecuencias muy serias para la Región con una invasión de construcciones ilegales, macrourbanizaciones exprés y plantas de biogás». Con sus enmiendas el Grupo Mixto intenta «eliminar la parte más lesiva para nuestro patrimonio cultural y natural y frenar el caos urbanístico que introduce esta ley».