Nace en la Región la primera unidad especializada en lesiones de danza

Esguinces de tobillo, tendinitis, chasquidos de cadera, fracturas por estrés y problemas en los pies, como la fascitis plantar, son algunas de las lesiones más habituales que suelen sufrir aquellos profesionales que se dedican o se inician en el mundo de la danza. Se trata de dolencias muy específicas que requieren también una atención especializada, según explica el doctor Juan Antonio Olmo, director del Centro de Rehabilitación y Terapias Avanzadas del Hospital HLA La Vega de Murcia, desde donde se ha impulsado la puesta en marcha de la primera Unidad de Lesiones de Danza de la Región.

El nuevo servicio fue presentado este jueves durante un acto en el Real Casino de Murcia, encuentro que fue abierto, como no podía ser de otra manera, por un grupo de bailarines del Centro de Danza Robles, quienes realizaron una performance en la que se puso de relieve la elasticidad, flexibilidad y equilibrio que requiere esta disciplina artística.

El doctor Olmo explica a La Opinión que la danza es una disciplina que requiere un alta exigencia por la carga que supone para el sistema osteoarticular y pese a ello, «es una de las que menos atención recibe en el ámbito sanitario, tanto público como privado». De ahí que vieran la necesidad de prestar una atención especializada a estos profesionales.

El especialista sostiene que «los bailarines son personas muy propensas a lesionarse» por la propia actividad que realizan, aunque cada tipo de danza tiene unas lesiones específicas asociadas. En el ballet, por ejemplo, son más habituales las patologías de pie y cadera; mientras que en la danza española suelen aparecer más problemas de columna por el propio taconeo y la vibración.

Para atender estas situaciones, la nueva Unidad de Lesiones de Danza que ha echado a andar en La Vega cuenta con la doctora María Pilar Castillejos, especialista en rehabilitación que además es profesora de danza clásica, «lo que supone un plus, ya que ésto le permite hablar con los bailarines en su propio idioma», apunta el doctor Olmo.

El encuentro de este jueves contó con una mesa redonda de especialistas, quienes abordaron la prevención y el tratamiento de estas lesiones.

Medicina preventiva

La gerente del HLA La Vega, Cristina Almansa, afirma que «en nuestro hospital creemos en una medicina que no solo trata, sino que acompaña, previene y se adapta a cada persona, de ahí surge la Unidad de Lesiones de Danza».

Además, indica que este «no se trata de un proyecto aislado, sino de una iniciativa que está plenamente conectada con el resto de especialidades y servicios, como son rehabilitación, traumatología, diagnóstico por imagen, cardiología, fisioterapia y tantos otros profesionales que conectarán su experiencia para garantizar una atención integral, coordinada y de máxima calidad».