María González Veracruz, condecorada con la Gran Cruz del Mérito Militar

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha sido condecorada con la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, en reconocimiento a su compromiso con la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas españolas. Esta distinción, que le ha sido impuesta por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, destaca su contribución, desde las diferentes responsabilidades asumidas en el Gobierno de España, para facilitar el proceso de transformación digital de las Unidades Militares, de Emergencias y de Protección Civil.

"El servicio público, y eso lo saben bien en el Ejército, es la mejor manera de servir a España. Los más de veinte proyectos que he tenido el honor de poner en marcha junto con el Ministerio de Defensa, tanto desde mi anterior responsabilidad como secretaria de Estado de Telecomunicaciones, como ahora siendo secretaria de Estado de Digitalización e IA, han sido importantes para que nuestras fuerzas armadas entren de lleno en el futuro, garantizando comunicaciones seguras, modernas, y contribuyendo a la seguridad nacional”, agradeció González Veracruz tras serle impuesta la banda.

Por su parte, Valcarce subrayó que la concesión de la Gran Cruz del Mérito Militar a María González Veracruz simboliza la unión entre la innovación digital y la defensa nacional, y reconoció en ella a una servidora pública cuya trayectoria ejemplifica cómo la ciencia, la tecnología y la política, cuando se ponen al servicio del bien común, refuerzan los valores de seguridad, libertad y progreso que inspiran a nuestras Fuerzas Armadas.

Modernización tecnológica

El Ministerio de Defensa reconoce así las iniciativas impulsadas por González Veracruz tanto durante su etapa como secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (desde octubre de 2022 a septiembre de 2024), como en su actual cargo como secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en el marco de un amplio programa para la modernización tecnológica del Ejército impulsado por el Gobierno de España, que ha movilizado más de 266 millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas inversiones están permitiendo a las Fuerzas Armadas disponer de comunicaciones 5G más rápidas y seguras, además de reforzar la conectividad en centros de referencia de Defensa, diseñar estrategias de ciberseguridad más sofisticadas o avanzar programas en ámbitos de ciberseguridad o en la aplicación de la inteligencia artificial. Destacan más de una veintena de proyectos tecnológicos impulsados por los departamentos liderados por González Veracruz en materia de telecomunicaciones, la mayoría desarrollados en colaboración con el Ministerio de Defensa.

Entre ellos se encuentran el programa UNICO Sectorial 5G, Bases y Movilidad e Inteligencia, Banda Ancha Satélite, Red de Transporte de la I3D Terrena y Submarina, Cables Submarinos o Ciberseguridad Mando Conjunto del Ciberespacio y CNI, que están dotando de vanguardistas recursos a la defensa del país en cuerpos como el Ejército de Tierra, el del Aire y del Espacio, la Armada o la Unidad Militar de Emergencias.