López Miras anuncia 26 millones para acelerar la transformación tecnológica de la economía

El Gobierno regional invertirá 26 millones de euros en los próximos cuatro meses para acelerar la innovación, digitalización y transformación tecnológica del tejido productivo de la Región de Murcia. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de Murcia, Fernando López Miras, durante la inauguración de la quinta edición de Avanza – Foro de Empresa Familiar de la Región de Murcia, quien ha destacado que su gobierno quiere "hacer de la tecnología un aliado y un activo en la cuenta de resultados de las empresas".

Para ello, la Comunidad lanzará diferentes líneas de ayudas para especializar a las empresas en sectores con potencial estratégico para la Región, como alimentación saludable, energías limpias, química y logística sostenible, o tecnologías duales.

La inversión permitirá también reforzar la I+D en sectores emergentes como la ciberseguridad y la inteligencia artificial; impulsar la transferencia de tecnología y conocimiento entre organismos públicos y privados de I+D+i y las empresas de la Región, y financiar nuevos proyectos destinados a mejorar las capacidades de las compañías de la Región.

Durante el acto, al que también ha asistido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el presidente murciano ha reivindicado el papel central de la empresa familiar en el desarrollo económico y social de la Región. "Cuidar a la empresa familiar es cuidar el empleo estable, las oportunidades de los jóvenes, la distribución de la riqueza y la libertad de emprender", ha dicho.

Las cinco prioridades de la Región López, ha afirmado López Miras, son competitividad, talento, energía, infraestructuras y turismo de calidad. "Son retos que ya estamos afrontando con políticas previsibles, evaluables y que generan confianza porque nacen del acuerdo con la sociedad", ha añadido.

En materia de competitividad, ha destacado la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta el tercer grado, y la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, mientras que respecto al talento ha resaltado los vínculos entre universidades y empresas, con itinerarios diseñados conjuntamente.

En cuanto al modelo energético, el presidente ha puesto en valor el polo del Valle de Escombreras, y en materia de infraestructuras ha recordado la puesta de su ejecutivo por la mejora del suelo industrial. "Hoy mismo se abre una nueva convocatoria para la mejora y modernización de polígonos, con la que ya hemos promovido 52 actuaciones que han movilizado casi 7 millones de euros desde 2021", ha dicho.

López Miras también ha hecho un llamamiento a "recuperar la sensatez en tiempos en los que la anomalía se ha adueñado de la vida pública", y ha pedido "ensanchar la capacidad de diálogo" para llegar a "grandes acuerdos".