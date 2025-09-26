Jordi Hereu, en Murcia: "Las empresas familiares sois un activo estratégico para España y para Europa"

El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado de manera provisional a seis proyectos empresariales un total de 27,3 millones de euros en subvenciones de la cuarta convocatoria del programa Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, en su sección de baterías, ha anunciado este martes el ministro Jordi Hereu.

El objetivo de este PERTE es incentivar la realización de planes de inversión dentro del campo de la producción de baterías, destinadas al vehículo eléctrico y sus componentes, así como para la producción o recuperación de las materias primas destinadas a las baterías.

La cuarta convocatoria del PERTE VEC, dotada con 1.250 millones de euros, está íntegramente gestionada por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial SEPIDES, que contribuirá, así, a aumentar la cifra de inversión total alcanzada por las tres convocatorias anteriores del PERTE VEC baterías, que ha superado los 900 millones de euros.

El ministro de Industria ha hecho este anuncio durante la conferencia inaugural del Foro Empresa Familiar de Murcia, donde ha puesto en valor la colaboración, contribución y el trabajo de este tipo de empresas en España.

"Las empresas familiares sois un activo estratégico para España y para Europa. Vuestra capacidad para combinar valores sólidos con una visión empresarial a largo plazo os permite contribuir de manera decisiva al bienestar económico y social de este país", ha señalado Hereu durante su intervención.

También ha destacado el importante papel que jugará la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica para reindustrializar el país.

En el marco de su viaje oficial a la Región de Murcia, el ministro visitará también este viernes la planta de la cervecera Estrella de Levante, empresa vinculada al territorio murciano perteneciente al Grupo Damm.

Empresas con proyectos aprobados Los proyectos aprobados son de las compañías Resonac Graphite Spain S.A., con domicilio social en Galicia y que recibirá 2.740.230,00 euros; Basquevolt, S.A., de País Vasco, con 6.148.113,90 euros; Gestamp Palencia (Castilla y León, 1.660.834,20 €); Cummins New Power S.L.U (Castilla La Mancha, 10.868.147,00 €); Borgwarner Emissions Systems Spain, S.L (Galicia, 1.016.974,00) y Micro Electrochemical Tecnologies S.L (Castilla La Mancha, 4.890.072,60 €).

Visita a Estrella de Levante

El ministro de Industria y Turismo también ha visitado este viernes la planta cervecera murciana para conocer cuatro actuaciones que esta llevando a cabo la compañía, tras participar en la quinta edición del Foro Avanza-Empresa Familiar de la Región de Murcia.

Hereu ha recorrido las instalaciones y ha conocido 'in situ' los proyectos Perte que, según ha dicho, "son un magnífico ejemplo del desarrollo y la transformación que está viviendo la industria agroalimentaria".

Ha recordado que el sector agroalimentario representa el 13% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y el 15 % del empleo, "siendo un sector que tienen un gran efecto sobre la atractividad de nuestro país y, por tanto, sobre la industria del turismo".

"Hoy estamos ante el pleno desarrollo de un producto desde la industria, que está arraigada, pero en cambio está construyendo estrategias de más sostenibilidad, más economía circular, más especialización y mejora de los procesos productivos", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado que la Región de Murcia tiene una estructura económica "muy relevante", con un peso industrial por encima de la media nacional al alcanzar el 22-23 % de su PIB.

"La Región de Murcia es competitiva y exportadora"

Igualmente, ha destacado de la Región de Murcia su emprendimiento, la importante presencia de la pyme y de la empresa familiar, así como su apuesta por la innovación. "Y como es competitiva, es muy exportadora", ha resaltado.

En cuanto a las cuatro iniciativas Perte que se desarrollan en Estrella de Levante, uno de los proyectos es un fertilizante experimental con el bagazo de la cerveza, que incluye su secado, compostaje, y el estudio de levaduras como bioestimulantes, con el objetivo de promover la economía circular con residuos orgánicos para el cultivo de cebada y lúpulo, incrementando la fertilidad del suelo y la capacidad de retención hídrica.

Por su parte, el proyecto 'Venvirotech' desarrolla procesos para revalorizar subproductos y residuos de la industria cervecera, con el cultivo de bacterias productoras de bioplásticos (PHA) para la transformación de estos residuos.

El proyecto 'Captura' de CO2 es una investigación piloto para el almacenamiento de CO2 durante el envasado de la cerveza, a través de un fotorreactor de nueva generación para convertirlo en microalgas que podrían usarse en agricultura como biofertilizantes, en alimentación como proteína alternativa, en cosmética como activos naturales y el nutracéutica/salud como suplementos.

Finalmente, el proyecto de Trazabilidad estudia la digitalización y centralización de datos de la cadena de valor alimentaria, implementando un sistema de seguridad con indicadores claves y alertas, así como mejorar la veracidad y transparencia de la información para el consumidor, y prever incidencias y errores en la cadena de producción.