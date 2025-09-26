La Fremm espera un "crecimiento exponencial" con el Plan Industrial

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) celebró ayer su asamblea general del metal en la Finca Buenavista de Murcia, en la que se puso de manifiesto el buen momento que vive la industria del metal, con un crecimiento interanual del Índice de Producción Industrial del 3,4% en el segundo trimestre de 2025, encadenando tres trimestres consecutivos de buenos resultados, tras el cambio de ciclo iniciado a finales de 2024, mientras que la industria regional cerró con un -0,2%, y a nivel nacional, con un 1,9%.

Ante estos resultados, el presidente de la federación, Alfonso Hernández Zapata, se refirió al crecimiento exponencial que podrá alcanzarse con el próximo Plan Industrial de la Región de Murcia como estimulador de la reactivación en fabricación y del fomento de la innovación, inversión y formación.

En la asamblea se presentaron los resultados económicos, que muestran que la evolución positiva en el sector del metal se mantuvo en el segundo trimestre de 2025, según se recoge en el último Boletín de Coyuntura Económica del Sector Metal, recién publicado. Además del alza en producción industrial, el empleo crece un 2,8%, llegando a los 60.671 afiliados a la Seguridad Social, con 1.625 puestos de trabajo nuevos, y suben las exportaciones un 2,8%, hasta los 321,5 millones de euros.

Los datos registrados confirman que la creación de empleo en el metal regional está siendo más intensa que la del conjunto de la economía regional, y muestran la capacidad de resiliencia de las empresas del sector, pese a que los costes energéticos, la presión sobre los márgenes comerciales y la falta de personal cualificado siguen condicionando sus expectativas, señalan. A ello se une la incertidumbre ante el anuncio de nuevos aranceles desde Estados Unidos, a los que se refirió también Hernández en su intervención, que aludió además al recelo ante la «involución» del mercado internacional hacia el proteccionismo que podría afectar a la exportación, el discurrir de regímenes democráticos hacia la autocracia y la preocupación por los conflictos bélicos abiertos, especialmente en Europa y Oriente Próximo.

Hernández Zapata resaltó, asimismo, la predisposición de la federación de cara a seguir jugando un papel estratégico en el futuro regional y entre las empresas de su sector, actuando como catalizador de transformación económica y social. En este sentido, Fremm colocará la primera piedra de su Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica de Cartagena antes de fin de año, una iniciativa público-privada que se iniciará tras dar ayer luz verde el Consejo de Gobierno a la ayuda de 5,5 millones de euros al proyecto, cuya construcción comenzará en breve.