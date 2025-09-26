Una fórmula matemática para dar licencias de VTC en la Región

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea Regional presentarán un total de 26 enmiendas al decreto-ley que regula el transporte público en taxi para incluir la regulación de los VTC.

Cinco de ellas son del Partido Socialista, que pretende que se establezca una fórmula matemática de asignación de autorizaciones que, a partir de ciertos parámetros, determine de forma objetiva el número máximo de nuevas licencias de taxi y VTC que puedan autorizarse en cada municipio. Los parámetros a tener en cuenta deberían de ser, según el PSRM, la oferta y demanda, movilidad de la población, impacto medioambiental y sanitario, número de vehículos privados y niveles de motorización por municipio, estacionalidad de la demanda e integración con otros modos de transporte colectivo. «No tiene sentido que un VTC solo pueda operar donde tiene domicilio fiscal y que los criterios los ponga cada ayuntamiento», explica Miguel Ortega.

Otra de sus enmiendas busca que el precio final del trayecto en ningún caso pueda superar hasta un 75% el precio ordinario ofrecido para ese mismo trayecto por el operador de transporte o empresa intermediaria al usuario del servicio en circunstancias excepcionales de alta demanda. En el decreto, lo que se dice es que «en ningún caso podrá duplicar el precio ordinario».

El PSRM también pretende que, a partir del 1 de enero de 2026, los nuevos vehículos que pongan a disposición del público las empresas con diez o más autorizaciones deberán ser adaptados para prestar el servicio a todas aquellas personas que se trasladen en silla de ruedas.

En Podemos-IU, que han registrado un total de 15 enmiendas, critican el proyecto de ley porque «prácticamente no regula nada» y deja fuera aspectos que sí se recogen en la mayoría de normativas de otras comunidades, como las condiciones de los vehículos, del propio servicio o de las licencias. El diputado José Luis Álvarez-Castellanos señaló que, incluso en aquellos puntos que sí se abordan, como la regulación de precios, el texto supone un retroceso frente a la orden de la Consejería de Fomento de 2021, que obligaba a la transparencia y prohibía suplementos no previstos en el listado de precios.

El parlamentario señaló que el proyecto responde más a las exigencias de la patronal empresarial que al interés general que representa el servicio público del taxi, «estableciendo la duplicidad de precios en situaciones de alta demanda, situaciones que determina un algoritmo opaco, así como la suspensión durante dos años de nuevas autorizaciones de VTC que, si bien siempre es una buena noticia, consolida la ratio alcanzada durante estos años de desregulación normativa en la Región de Murcia sin que haya posibilidad de reversión de esta proporción, que en la ciudad de Murcia es ya de 1 VTC por cada 1,8 taxis». Para Álvarez-Castellanos, estas medidas blindan a las VTC frente al taxi, y aseguran una competencia desleal frente al servicio público esencial que este representa.

Vox, por su parte, presentó seis enmiendas. Su portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez, afeó esta semana al Gobierno que «no trabaja y cede a los Ayuntamientos la competencia para regular el sector del taxi y de las VTC», lo que ha generado un marco normativo caótico. «No podemos permitirnos 45 ordenanzas distintas para un sector que necesita seguridad jurídica y reglas claras», añadió. Una de las enmiendas, de hecho, va encaminada a que sea la Comunidad y no los ayuntamientos la que otorgue las licencias habilitantes.