Escalada de virus: gripe, covid y bronquitis llegan con fuerza a las consultas

La llegada del otoño aún no se ha dejado notar en los termómetros, pero sí que está comenzando a sentirse en las consultas médicas. Los virus habituales de este último trimestre del año ya han hecho acto de presencia y esta vez incluso antes de que arranque la campaña de vacunación antigripal, prevista para estos primeros días de octubre en la Región de Murcia.

El seguimiento de los virus respiratorios que realiza la Red Centinela de la Consejería de Salud, a través del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda de Atención Primaria (AP), muestra que en la última semana analizada -la que va del 15 al 21 de septiembre- las infecciones respiratorias han aumentado de media en la Comunidad un 32% respecto a la semana anterior, con crecimientos tanto en gripe como en covid y bronquitis-bronquiolitis.

La gripe es la que más crece en estos últimos siete días, con un aumento del 55%, frente a los crecimientos del 33,4% de bronquitis-bronquiolitis y del 7,9% del coronavirus. Sin embargo, en cifras absolutas las enfermedades que más casos concentran en la semana analizada son la bronquitis, con 459 nuevos casos; seguida de covid, con 424 diagnósticos; y la gripe, con 62 casos nuevos.

Las cifras señalan que el SARS‐CoV‐2 es el único virus que mantiene una tendencia ascendente durante varias semanas consecutivas en la Región de Murcia, mientras que el aumento de los casos de gripe se ha dado principalmente en esta última semana analizada.

El último informe de la Red Centinela también diferencia la presencia de virus y su evolución por grupos de edad, constatándose que el grupo de población más afectado por el aumento de infecciones respiratorias agudas son los menores de edad, concretamente los que se encuentran entre los 0 y 4 años y los que van de 5 a 14 años.

El doctor Enrique Bernal. / L.O.

El doctor Enrique Bernal, jefe de servicio de Medicina Interna y especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Reina Sofía de Murcia, señala que «durante todo el verano hemos estado viendo un crecimiento sostenido de las infecciones de covid, aproximadamente desde el mes de junio, cuando comenzaron a aumentar los casos».

La presencia de estos virus comienza a notarse en las consultas de Atención Primaria y «posteriormente nos llegan a nosotros, al hospital, los casos más graves, aquellos que se dan en personas con comorbilidades».

El especialista confirma que dentro del grupo de infecciones respiratorias agudas, el covid es el virus que ha tenido más presencia este verano, ya que aunque la gripe nunca deja de circular, en esas fechas baja y «el covid aprovecha para ocupar el espacio que deja la gripe en esos meses».

En los casos de gripe, los principales síntomas son fiebre, tos, dolores musculares, dolor de cabeza y garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal. Aunque en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en el plazo de una semana, aunque en personas consideradas de riesgo la enfermedad sí puede llegar a ser grave. Por ello, los profesionales sanitarios insisten en la importancia de estar vacunado para evitar las complicaciones.

El doctor Bernal afirma que «la vacunación reduce el riesgo a desarrollar una enfermedad grave», de ahí que anime a los ciudadanos incluidos en los grupos de riesgo a acudir a su centro de salud o consultorio y coger cita.

Protección en residencias

La Consejería de Salud también ha reforzado en el último año la protección frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis, y por ello desde 2024 se administra la vacuna a todos los recién nacidos en las propias maternidades para que salgan inmunizados del hospital. Esto lleva a que cada año se proteja con este compuesto a unos 13.000 niños de la Región.

El virus respiratorio sincitial es la principal causa de infecciones en las vías respiratorias inferiores en la población infantil menor de un año, especialmente bronquiolitis y neumonía. Precisamente, todos los niños adquieren esta infección en algún momento antes de los dos años de edad, problema de salud que puede llegar a ser grave. Además, diversas investigaciones relacionan la infección por este virus con el posible padecimiento posterior de asma y otros problemas respiratorios hasta la edad adulta.

La campaña de vacunación contra el VRS también arrancará en los próximos días y en esta ocasión se incluye a los mayores de 50 años de grupos de riesgos y comorbilidades importantes, de ahí que se vaya a inmunizar también a los usuarios de residencias de mayores y discapacitados de toda la Región.

El doctor Antonio Iofrío. / L.O.

Los pediatras piden aumentar la protección hasta los 17 años

La Asociación Española de Pediatría (AEP) -a través de su Comité de Asesor de Vacunas-, la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (Seip) y la Asociación Española de Vacunología (AEV) presentaban este jueves un documento de consenso en el que recomiendan la vacunación sistemática frente a la gripe de todos los niños y adolescentes de entre 6 meses y 17 años.

Actualmente, la vacunación antigripal en el sistema sanitario español está financiada en la infancia desde el año 2022, pero solo para aquellos niños entre 6 y 59 meses de edad, y en niños mayores de esa edad considerados de riesgo.

Sin embargo, hay comunidades, como Murcia, que han ampliado esta cobertura de vacunación más allá de los 5 años para la campaña 2025-2026: Galicia llegará hasta los 11 años, con vacuna intranasal y despliegue en colegios y centros de salud; la Región de Murcia la ha prolongado hasta los 9 años, también intranasal y con vacunación escolar; y Castilla y León amplía la vacunación en esta campaña hasta los 8 años.

Los expertos advierten que no se deben subestimar los efectos de la gripe, ya que este virus afecta cada temporada al 30 % - 40 % de la población infantil.

Pese a estas cifras, la secretaria de la AEV, María Fernández, lamenta que las tasas de vacunación de la gripe en el último año sean significativamente inferiores a las de otras vacunas como puede ser la antimeningocócica C (48,16 % versus 95,66 %), según el Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad. «Esto denota la sensibilización de los padres hacia la prevención de la meningitis, no tanto así de la gripe en los niños», dice la especialista.

El pediatra murciano y secretario del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, Antonio Iofrío, insiste en que «los niños y los adolescentes son, en general, los que más se contagian de gripe, pero además son los que más rápido expulsan el virus, lo que los convierte en grandes transmisores entre las personas de su entorno».

Concretamente, los niños comienzan a contagiar la gripe unos días antes de que aparezcan los síntomas y siguen haciéndolo dos semanas después de haber superado los síntomas. «Esto lleva a que todos los años sean los niños los primeros en contagiarse de gripe y que al cabo de unas semanas se ve el aumento en toda la población», afirma.