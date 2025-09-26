Las empresas familiares reclaman en Murcia talento, innovación y simplificación administrativa

Cerca de 300 directivos y expertos de toda España se dieron cita en la quinta edición del Foro Avanza Empresa Familiar, celebrado en Murcia bajo el lema Talento y futuro. El encuentro, impulsado por el Instituto de Fomento (INFO) y Amefmur, analizó los retos de un modelo empresarial que supone el 90% del tejido productivo y que busca consolidarse como motor económico y social en un contexto de incertidumbre.

El presidente de Amefmur, José María Tortosa, destacó la necesidad de afrontar desafíos clave como la cualificación de los trabajadores, la modernización de infraestructuras, la digitalización, la gestión eficiente del agua y la energía, así como la incorporación a las cadenas globales de valor. También subrayó la importancia de avanzar en la simplificación administrativa y reclamó nuevas fuentes de energía y suelo industrial para impulsar la actividad empresarial.

La inauguración contó con el presidente regional, Fernando López Miras, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Durante la jornada se compartieron experiencias de éxito y se debatió sobre el relevo generacional, la gobernanza y el compromiso intergeneracional como ejes esenciales para garantizar la continuidad de las empresas familiares, destacando la resiliencia y la innovación como valores imprescindibles para su futuro.