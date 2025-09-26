Así es el buque 'Furor' que ha partido desde Cartagena para ayudar a la flotilla de Gaza

El puerto de Cartagena ha visto partir en la madrugada de este jueves al buque 'Furor', que se dirige a su encuentro con los barcos de la Global Sumud Flotilla de apoyo a Gaza, tal como anunció el presidente Pedro Sánchez este miércoles. El buque de acción marítima de la armada (BAM) tiene previsto alcanzar su destino en aproximadamente cuatro días, y allí tendrá como objetivo asistir a la flotilla e, incluso, realizar algún rescate si fuera necesario.

La nave, que lleva a bordo a varios ciudadanos españoles, va cargada de ayuda humanitaria. Ese proceso de carga de combustible, alimentos y demás material necesario fue lo que propició que su salida anoche se retrasara hasta la última hora del día.

Sara Fernández

La Global Sumud Flotilla, por su parte, es una misión civil y no violenta liderada por ONG con el objetivo de romper el bloquo israelí en la Franja de Gaza. Entre sus integrantes están la activista Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, Mandla Mandela (nieto de Nelson Mandela) y también actores famosos como Liam Cunningham y Susan Sarandon. A principios de septiembre, la partida sufrió un ataque con drones en aguas tunecinas, pero en la noche del 23 de septiembre se produjo el mayor de los ataques a la flotilla: varios artefactos incendiarios y explosivos lanzados desde drones en aguas internacionales que afectaron a varios de los barcos. Tras esta noticia, el Gobierno español decidió enviar el buque 'Furor' para escoltar la misión humanitaria.

Cómo es el buque 'Furor'

El 'Furor' es un patrullero oceánico de la Clase 'Meteoro', construido por Navantia en los astilleros de Ferrol y entregado a la Armada en enero de 2019. De hecho, es el navío más reciente de los construidos en base a este modelo: el primero, el propio 'Meteoro' (P-41) fue botado en 2009. Tras él, vinieron otros cuatro buques hasta llegar a 'Furor' (P-46), botado en 2017. Hasta anoche, se encontraba en el muelle de la Curra del puerto de Cartagena.

Tiene 93,9 metros de eslora y se desplaza a 20,5 nudos, con una autonomía de 8.700 millas. Cuenta con una dotación de 52 personas (alrededor de 60 si se suma a los sanitarios) y a bordo porta un cañón Oto Melara 3 pulgadas y dos ametralladoras MK-38 Mod.2 25 mm.

Loyola Pérez de Villegas

Se trata de un buque de construcción muy adaptable a diversas situaciones, según explica la Armada: sus características le permiten operar en una gran cantidad de escenarios, no solo en operaciones convencionales de vigilancia marítima, sino también en misiones humanitarias, de mantenimiento de la paz, antidrogas o control de tráfico ilegal de personas, entre otras.

Proteger y rescatar

Por eso, ha partido hacia la isla de griega de Creta con el objetivo, según explicó el presidente Sánchez, de proteger a la flotilla en caso de que haya alguna dificultad y que puedan ser rescatados no solo los españoles que viajan a bordo, sino también el resto de integrantes de la tripulación, en la que participan 45 países. Italia también ha enviado una fragata para escoltar la misión de la Global Sumud Flotilla, la 'Virginio Fasan' (F591).

Desde su construcción, el BAM 'Furor' ha participado en diversas misiones en aguas internacionales. En 2020 estuvo cinco meses en aguas del Golfo de Guinea, donde participó en dos ejercicios. Ese mismo año, dio escolta a un destructor de la Armada Rusa a su paso por el estrecho de Gibraltar para volver, en 2021, a aguas de África Occidental y del Golfo de Guinea durante tres meses.

El buque 'Furor' iba a participar en el ejercicio internacional de salvamento de submarinos CARTAGO 25 que tendrá lugar del 29 de septiembre al 3 de octubre. Sin embargo, tras emprender la marcha, ha sido sustituido por el buque 'Cartagena'.