Asaja Murcia rompe con Ailimpo: denuncian ninguneo y favoritismo a la industria

Asaja Murcia ha decidido abandonar Ailimpo, la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, tras una decisión unánime de su Junta Directiva. La organización agraria ha argumentado que la salida responde a una “tibia defensa” de los intereses de los agricultores, tanto de la Región de Murcia como del resto de España, así como a la falta de consideración hacia sus reclamaciones.

El presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández, explicó que la decisión responde a un “ninguneo” hacia los agricultores. Hernández señaló: “Hemos decidido salir de Ailimpo puesto que nuestros agricultores están cansados de las actuaciones de esta organización, ya que no se les tiene en cuenta y además, sus intereses no están representados en el seno de esta interprofesional”. Añadió que, por ese motivo, consideraban que “no podemos pertenecer a esta entidad ni un día más”.

Por su parte, Alfonso Gálvez Caravaca, secretario general de Asaja Murcia, apuntó que “las discrepancias entre los intereses del comercio y la industria con los de los agricultores no se han abordado con el adecuado equilibrio, ni con el suficiente consenso que debe existir en una organización de este tipo”.

El presidente Hernández insistió en que en Ailimpo se adoptan decisiones que “solamente benefician a la rama del comercio y la industria, y nunca a los agricultores”. Además, lamentó que en repetidas ocasiones se haya faltado al respeto hacia este sector, afirmando que “en numerosas ocasiones, se nos ha faltado el respeto con diversas declaraciones que han atentado contra nuestros legítimos intereses”.

No obstante, Hernández dejó abierta la puerta a una posible reincorporación: “Si la situación cambia, desde Asaja estamos dispuestos a reconsiderar volver a ingresar en Ailimpo, pero desde este momento ya estamos fuera de la misma”.

Con esta decisión, Asaja Murcia busca marcar un punto de inflexión en la representación de los agricultores ante las asociaciones interprofesionales, dejando patente su reivindicación de un mayor equilibrio y voz en las decisiones del sector.