Prevención
La AECC saca a las calles los avances en investigación contra el cáncer
La avenida Libertad acoge mesas redondas y talleres de ciencia infantiles para dar a conocer los proyectos que hay en marcha
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la Región de Murcia sacó ayer a las calles de la capital el trabajo que desarrollan en el ámbito de la investigación para avanzar en el diagnóstico precoz y tratamiento de esta enfermedad.
De esta forma. la AECC conmemoró el Día Mundial de la Investigación en Cáncer con actividades como talleres de ciencia y mesas redondas en las que intervinieron los investigadores Claudia García, Alejandro Rodríguez, María Castejón e Inmaculada Ruiz, además del jefe de Urología de la Arrixaca, Pablo Guzmán, y Juan Francisco Corbalán, que compartió su historia.
La AECC de la Región de Murcia aportó este pasado año más de 656.000 euros para investigación. Una parte del importe fue a financiar la Fundación Científica de la AECC, invirtiéndose el resto en becas predoctorales en la Comunidad y una beca postdoctoral nacional.
En 2024 se diagnosticaron en la Región 8.176 nuevos casos de cáncer, lo que supone más de 22 cada día.
- La tortuga mora pone en alerta al campo murciano
- Elevan a naranja la alerta por lluvias y tormentas en algunas zonas de la Región
- Un tiroteo por un ajuste de cuentas se salda con un herido en Molina de Segura
- Este es el supermercado más barato de Murcia: hasta 1.888 € de ahorro al año en la cesta de la compra
- La urbanización de Nueva Condomina 'revive' en Murcia con 10.000 aparcamientos
- Alerta en Leroy Merlin de Cartagena: desalojado por el incendio de un contenedor
- Suspenden la tala de unos pinos centenarios frente al Mar Menor tras la alerta vecinal
- Caída de un ascensor en La Arrixaca: 9.700 euros de indemnización para madre e hijo que resultaron heridos