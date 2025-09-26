Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prevención

La AECC saca a las calles los avances en investigación contra el cáncer

La avenida Libertad acoge mesas redondas y talleres de ciencia infantiles para dar a conocer los proyectos que hay en marcha

Taller de ciencia de la Aecc

Taller de ciencia de la Aecc / Israel Sánchez

Ana García

Ana García

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la Región de Murcia sacó ayer a las calles de la capital el trabajo que desarrollan en el ámbito de la investigación para avanzar en el diagnóstico precoz y tratamiento de esta enfermedad.

De esta forma. la AECC conmemoró el Día Mundial de la Investigación en Cáncer con actividades como talleres de ciencia y mesas redondas en las que intervinieron los investigadores Claudia García, Alejandro Rodríguez, María Castejón e Inmaculada Ruiz, además del jefe de Urología de la Arrixaca, Pablo Guzmán, y Juan Francisco Corbalán, que compartió su historia.

La AECC de la Región de Murcia aportó este pasado año más de 656.000 euros para investigación. Una parte del importe fue a financiar la Fundación Científica de la AECC, invirtiéndose el resto en becas predoctorales en la Comunidad y una beca postdoctoral nacional.

En 2024 se diagnosticaron en la Región 8.176 nuevos casos de cáncer, lo que supone más de 22 cada día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents