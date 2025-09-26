La AECC saca a las calles los avances en investigación contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la Región de Murcia sacó ayer a las calles de la capital el trabajo que desarrollan en el ámbito de la investigación para avanzar en el diagnóstico precoz y tratamiento de esta enfermedad.

De esta forma. la AECC conmemoró el Día Mundial de la Investigación en Cáncer con actividades como talleres de ciencia y mesas redondas en las que intervinieron los investigadores Claudia García, Alejandro Rodríguez, María Castejón e Inmaculada Ruiz, además del jefe de Urología de la Arrixaca, Pablo Guzmán, y Juan Francisco Corbalán, que compartió su historia.

La AECC de la Región de Murcia aportó este pasado año más de 656.000 euros para investigación. Una parte del importe fue a financiar la Fundación Científica de la AECC, invirtiéndose el resto en becas predoctorales en la Comunidad y una beca postdoctoral nacional.

En 2024 se diagnosticaron en la Región 8.176 nuevos casos de cáncer, lo que supone más de 22 cada día.