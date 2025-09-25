Refuerzan la variante de Torre Pacheco contra inundaciones

El Gobierno regional ha finalizado las obras de la variante de Torre Pacheco, una actuación que ha supuesto una inversión de 3,8 millones de euros, «una de las mayores partidas destinadas por el Ejecutivo regional en los últimos años a una sola infraestructura viaria», afirmaron fuentes de la Comunidad. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, subrayó durante la visita realizada junto al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, que «la seguridad es uno de los ejes estratégicos del Gobierno regional».

La actuación, que está enmarcada en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Carreteras frente al Riesgo de Inundación, multiplicó por seis la capacidad de drenaje de la variante de Torre Pacheco, lo que garantiza que la vía pueda soportar lluvias torrenciales sin afectar a la circulación ni a las propiedades cercanas. Para ello se instalaron dos marcos de drenaje de 2 por 1 metro cuadrado que han aumentado en un 610 por ciento la capacidad de desagüe, al pasar de una sección de 0,785 a 4,785 metros cuadrados. Además, se ha construido un canal lateral de 2,5 por 1,5 metros y se ha sustituido una obra de drenaje de diámetro de un metro por un marco de 4 por 1,25 metros cuadrados.

La variante, con una longitud de 8,6 kilómetros y ocho glorietas, es una infraestructura clave para la movilidad del municipio y sus pedanías, porque conecta Torre Pacheco con las pedanías de Roldán y Balsicas, así como con San Javier a través de la pedanía de El Jimenado y el municipio de Los Alcázares. La intervención también implicó la reconstrucción completa del firme, además del asfaltado de tres enlaces de la vía regional, el reemplazo de las juntas transversales de los tableros de los puentes o la renovación integral de la señalización vertical y horizontal.