Lucas tendrá que dar explicaciones en la Asamblea por los fallos de las "pulseras chapuceras"

El Partido Popular ha pedido la comparecencia en la Asamblea Regional del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, para que explique "cuántas mujeres maltratadas de la Región han quedado desprotegidas por las pulseras chapuceras del Gobierno de España".

El portavoz del PP en la Cámara autonómica, Joaquín Segado, ha exigido a Lucas "que deje de esconderse y dé la cara de una vez". "Sus mentiras y su vergonzoso silencio no tapan la escandalosa negligencia de un Gobierno central cuyo feminismo se cae a trozos", le ha reprochado.

"Queremos saber cuántas mujeres en la Región de Murcia llevan estas pulseras, cuántas han quedado al descubierto y cuál ha sido el riesgo que ha sufrido cada una de ellas", ha incidido Segado.

"Todo el relato socialista está lleno de vacíos y negligencias", ha remarcado el portavoz parlamentario. "Compraron las pulseras de seguimiento de los maltratadores en AliExpress, y lo que sí sabemos con certeza es la desprotección que han sufrido muchas mujeres", ha añadido.

Segado ve "imperdonable" que desde el Ministerio conocieran los fallos en el sistema, los errores de geolocalización, la deficiente cobertura y no hiciera "nada" para solucionarlo.

“Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez sigue sin asumir ninguna responsabilidad, pese a que la ministra de Igualdad ha sido reprobada en el Congreso de los Diputados", ha lamentado Segado. "Y, por su parte, el delegado de Sánchez en la Región continúa sin dar ninguna explicación", ha apuntado. "Gestión nefasta, cero transparencia y falso feminismo: son marca de la casa del Partido Socialista de Pedro Sánchez", ha concluido.