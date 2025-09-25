Mujeres faro que marcan el camino a seguir

Los mensajes poderosos no faltaron durante la décima edición de los Premios +Woman, no obstante hubo un encargo de necesaria difusión dadas las circunstancias. Si bien María Pombo dio el mensaje ante millones de seguidores (y contra eso poco se puede hacer), durante la gala se lanzó otro recado que urge leer: «No dejemos de ir a las librerías, no dejemos que los libros se mueran nunca, dan voz a personas que de otra forma no podrían tenerla».

La emisora fue Lola Consuegra, premiada en la categoría Talento y Emprendimiento tras fundar la librería y espacio cultural El Faro de Lola. Ella usó su faro, pero todas lo hicieron. Así se percibía al conjunto de mujeres que pasaron por el escenario y a las que ocuparon las butacas. Todas fueron luz que sirvió de guía para las demás.

250923LMU_Juan Carlo (224413957).jpg / Juan Carlos Caval

Durante la mesa diálogo, Anabel Hernández, María Baraza y Cristina Sánchez conversaron sobre sus manifiestos logros, pero también expusieron sus miserias. Desde los préstamos que tuvieron que solicitar para poder emprender, hasta sus complejos a la hora de ponerse frente a una cámara o sus precarios inicios haciendo cremas con una batidora. Hablaron sin tapujos y rieron entre ellas haciendo gala de la mejor herramienta que se puede usar ante situaciones adversas.

Una charla inspiradora para las allí presentes y una exhibición de unión de mujeres que a través de caminos diferentes han llegado a encontrar su propio éxito. Esa alianza se palpó durante la gala, pero también durante el photocall y el cóctel. Cargos públicos, empresarias, creadoras de contenido y el resto de invitadas no dejaron de conversar, mezclarse entre ellas y alegrarse de los triunfos profesionales y personales de unas y otras.

Si algunas de las que intervinieron en el acto necesitaba calmar los nervios, ahí estaba alguien para serenarla. Y si alguna de las creadoras de contenido necesitaba que otra compañera le hiciera una foto o le sujetara el bolso, ahí estaba dispuesta una mano amiga. Y eso no es nada, pero a la vez lo es todo.