'Miraqueplan' este fin de semana en la Región: artesanía, vino, música clásica y un festival 'slow'

Las fiestas patronales de la mayoría de municipios ya llegan a su fin, pero no por ello escasean los planes este fin de semana, el último de septiembre, en la Región de Murcia. Más allá del broche final de Carthagineses y Romanos y de la Feria de Lorca, Anabel Hernández (@miraqueplan) trae otras propuestas de ocio para este viernes, sábado y domingo.

El festival Murmullo en Ojós, una feria de artesanía en Lorca, otra de vino en Santomera, música clásica en Murcia y un mercadillo en Cehegín son las actividades destacadas de este fin de semana en la comunidad murciana.

Te contamos más sobre ellas, a continuación.

Feria de Artesanía de la Región

Cartel de Feramur 2025 / L.O.

La 40ª Edición de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia (Feramur) arranca este jueves en el el Recinto Ferial Ifelor, en Lorca, con un amplio programa de actividades hasta el 28 de septiembre.

La feria albergará una zona comercial para la promoción y venta de productos artesanos de diversas categorías, showroom, zona de demostraciones, talleres en vivo, concursos, desfiles… Este año contará con 92 expositores, lo que supone el aforo completo, entre los que se incluyen un 18,3 por ciento de nuevas incorporaciones.

La feria contará con una destacada participación de artesanos de la Región de Murcia, que representarán el 75 por ciento del total, de los cuales un 38 por ciento proceden de Lorca. En total, Feramur ocupará los tres pabellones de IFELOR y reunirá a representantes de 17 provincias españolas, ofreciendo al visitante una experiencia completa.

Más allá de la zona comercial, el programa incluirá demostraciones artesanales de alfarería, talla de piedra, bordado en seda y oro, mosaicos romanos o encaje de bolillos; talleres participativos abiertos al público; desfiles de moda a cargo del IES Bartolomé Pérez Casas y de complementos por parte de la Asociación Artelor, así como degustaciones gastronómicas.

San Vino en Santomera

Cartel de SanVino en Santomera / L.O.

El municipio de Santomera acogerá un año más ‘SanVino’, la XVII Feria del Vino y la Gastronomía, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en el aparcamiento disuasorio del municipio, en la confluencia de las calles Gloria y la Mina.

En su XVII edición, ‘SanVino’ contará con la presencia de trece bodegas de la Región de Murcia y del resto de España, acompañadas por la oferta gastronómica de dieciocho restaurantes y establecimientos de alimentación que permitirán maridar los vinos presentes.

Las trece bodegas participantes en esta edición son Aires de Arriba, Conde de Montornés, Delampa, Familia Torres 1870, Grupo 6, Paco Mulero, Paraísos Perdidos, Pío del Ramo, Salzillo, Silvano García, Viña Elena, Envero Vinum y Maset.

Por su parte la oferta gastronómica la ofrecerán los restaurantes Tándem, Rosarito y La Cavalica, Taberna Padelon, Casa Ángel, Bar El Palmeral, Carnicería y Charcutería Baca, Confitería Serrano, La Romería/Gin Trykornita, Gastro Bar Mario, Jamones El Cruce, Paco & Rosa, Limón Gastrobar, Panadería Santiago 1922, Vifransa, Aceitunas Zambudio, Coctelería Jaime Bernabé, Restaurante Carlos Onteniente y la Escuela de Hostelería IES La Flota.

Mercado de Los Caños en Cehegín

Cartel del Mercado de Los Caños / L.O.

Eeste domingo, 28 de septiembre, se celebrará una nueva edición del Mercado Los Caños en la calle Ginés de Paco de Cehegín , en horario de 10:00 a 15:00 horas.

El evento, organizado por la asociación Muralla Fest Market con la colaboración del Ayuntamiento de Cehegín, reunirá propuestas de alimentación, moda y artesanía, en un entorno cultural y familiar que se ha consolidado como punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La propuesta reunirá a artesanos, ilustradores, creadores gráficos, alimentación artesanal y vendedores de segunda mano y objetos vintage, ofreciendo al visitante una experiencia única en pleno centro urbano. El objetivo es generar un espacio donde convivirán el talento, el trabajo hecho a mano y la apuesta por formas de consumo más sostenibles y cercanas.

Los Caños se presenta como una jornada pensada para pasear, descubrir productos singulares, apoyar al pequeño comercio y disfrutar de un ambiente cuidado y creativo.

Música clásica gratis en Murcia

Miguel Baró y Miguel Torres conforman el Dúo Millos / E.P.

El patio del Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia, en Murcia, acogerá la segunda edición del ciclo de música Luna en Las Claras, organizado por el músico murciano Miguel Baró.

Este viernes, 26 de septiembre, Dúo Millos (dúo de violonchelos) inaugurará este ciclo con un repertorio en el que se muestran estilos que van desde lo clásico hasta el blues, el jazz, el pop y el rock, con obras de estreno en España.

El concierto empezará a las 20.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Murmullo, el festival slow en Ojós

Cartel del Murmullo en Ojós / @murmullofestivalslow

El nuevo festival en la Región, Murmullo, vive su tercer fin de semana los días 27 y 28 de septiembre y esta vez recalará en Ojós, con una programación que mira al futuro desde la raíz.

Verde Prato, proyecto de la artista vasca Ana Arsuaga, combinará tradición oral y electrónica en una experiencia íntima. La gaditana Müsgo, arpista eléctrica y cantante, ofrecerá por su parte un espectáculo lleno de simbolismo y referencias a la naturaleza. Y cerrará el fin de semana Almasäla, banda liderada por Paloma Povedano, exintegrante de Ojos de Brujo, que fusiona flamenco, electrónica y ritmos globales.

La programación musical irá acompañada de talleres, visitas guiadas, mercadillos con productos de la zona, un paseo fotográfico y catas gastronómicas.

Murmullo es un festival slow, un festival sin prisas, para disfrutar con calma y casi que en intimidad de los conciertos y, también, del entorno natural que los acoge, reduciendo así el impacto ambiental del proyecto y proponiendo una forma de turismo más sostenible.