Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio ambiente

El Ministerio lanza ayudas por 11,5 millones para impulsar la ganadería sostenible en el Mar Menor

La convocatoria busca reducir la contaminación, mejorar la gestión de purines y fortalecer la ganadería extensiva, incorporando propuestas del sector.

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

Con el objetivo de avanzar en la recuperación ambiental del Mar Menor, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha abierto a información pública una convocatoria de ayudas por 11,5 millones de euros. El programa apuesta por transformar el modelo productivo ganadero, reduciendo la contaminación y promoviendo prácticas sostenibles, en línea con las propuestas formuladas por los agentes del sector. La convocatoria, gestionada a través de la Fundación Biodiversidad, destina estos fondos a impulsar mejoras ambientales en las explotaciones ganaderas intensivas de la cuenca vertiente de la laguna y a apoyar la ganadería extensiva en el Campo de Cartagena.

Se enmarca en la línea 6 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), dotado con un presupuesto global de 675 millones de euros, que incluye medidas de apoyo a la transición de sectores productivos para favorecer la recuperación de la cuenca.

Entre sus objetivos, la iniciativa busca mejorar el tratamiento de purines y estiércoles para disminuir la contaminación, fomentar la economía circular y promover la diversificación económica ligada a la ganadería extensiva. Las bases recogen las propuestas y necesidades trasladadas por representantes del sector durante reuniones previas con asociaciones como UPA, COAG-IR, Asaja, Acega y el Observatorio de Pastoralismo Extensivo del Mediterráneo.

La convocatoria contempla tres líneas subvencionables: apoyo a la ganadería extensiva o semiextensiva; promoción de cambios en el manejo de explotaciones intensivas para reducir el impacto ambiental; y mejoras en la gestión de residuos y purines. Los proyectos deberán incorporar un componente científico para orientar las acciones y generar nuevos conocimientos.

Hasta 2 millones por proyecto

Podrán optar a estas ayudas entidades no lucrativas del ámbito ganadero o agrícola, universidades públicas, institutos universitarios, organismos de investigación sin ánimo de lucro, ayuntamientos, diputaciones, otras entidades locales, organizaciones privadas sin ánimo de lucro y colegios profesionales. Los beneficiarios podrán agruparse hasta un máximo de seis entidades, y cada proyecto deberá contar con una entidad o comité científico.

Cada proyecto podrá recibir entre 300.000 euros y 2 millones, con una cofinanciación de hasta el 90% y un plazo máximo de ejecución de 36 meses. El proceso de información pública permanecerá abierto hasta el 8 de octubre, periodo durante el cual se recibirán aportaciones del sector y la sociedad, antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y la concesión definitiva de las ayudas.

La Fundación Biodiversidad ha destinado ya 16,2 millones de euros a once proyectos demostrativos en el ámbito agrícola para contribuir a la transición ecológica y reducir los impactos en origen en la cuenca del Mar Menor. El objetivo general es restablecer el equilibrio natural de la zona, compatibilizando sostenibilidad ambiental y económica, y extender estas prácticas al sector ganadero, siguiendo el progreso alcanzado en los proyectos iniciados hace casi dos años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents