Marian Vicente: una lección de vida hacia el liderazgo empresarial

En una noche que premió el talento y el emprendimiento, Marian Vicente Sandoval, consejera de la empresa Saeco, recibió el Premio +Woman 2025 a la Trayectoria Profesional que entrega La Opinión de Murcia como quien certifica una doble victoria: la de haber consolidado desde la Región una industria esencial y la de haberse reinventado a sí misma hasta convertir su biografía profesional en ejemplo de resiliencia y liderazgo.

El Premio +Woman a la Trayectoria Profesional distingue la trayectoria, el compromiso y la excelencia de una mujer cuya carrera deja huella en el desarrollo económico, social o cultural de la Región; valora además su capacidad para inspirar a nuevas generaciones y romper barreras. En esa definición encaja la historia que esta directiva ha tejido entre cajas de cartón ondulado y proyectos de transformación.

Saeco, empresa familiar fundada en 1978 por su padre Juan Vicente Dávalos, es hoy un referente regional en la fabricación de envases de cartón ondulado para el sector hortofrutícola; un proyecto empresarial en el que «somos cinco hermanos en el Consejo de Administración», como ella misma recuerda en un vídeo proyectado durante la gala. Marian suma más de cuarenta años impulsando el crecimiento de la compañía y ha liderado iniciativas de innovación industrial como la caja Newfresh, reconocida por sus propiedades para prolongar la vida útil de frutas y hortalizas. Ese binomio entre innovación y sostenibilidad —la apuesta por la economía circular— sitúa a Saeco como modelo industrial responsable.

La entrega del galardón, que corrió a cargo de Juan Jesús Lozano, director Región de Murcia de CaixaBank, fue también una lectura íntima de obstáculos y lecciones de vida. En el discurso que ofreció tras recibir el galardón, Marian narró cómo a los 18 años la empresa fue «una escuela de vida» donde aprendió «no sólo de facturas y clientes, sino de esfuerzo, de renuncias y resiliencia». Y cómo, a los 35, un accidente de tráfico obligó a una pausa que transformó su mirada: «Ese día la vida me dio una nueva oportunidad de replantearme mi existencia». Aquella experiencia desembocó, una década después, en la decisión de matricularse en Psicología con 45 años, compaginando «trabajo, familia y estudios» y demostrando, tal y como ella lo resumió, que «nunca es tarde para superarse».

Más allá del relato personal, su intervención incidió en un compromiso colectivo: «Mujeres, no estamos solas. Formamos una red de sororidad que nos sostiene, nos inspira y nos impulsa». Marian acogió el premio como reconocimiento a su «evolución de crecimiento personal» y como aliento para potenciar la presencia femenina en puestos de responsabilidad dentro de la empresa que fundó su familia.

El premio no sólo celebra una carrera empresarial sino la conversación entre legado y proyecto propio. Como ella concluyó: «El Premio +Woman honra el talento femenino y yo celebro que el mayor de mis proyectos ha sido crearme a mí misma». En esa síntesis —entre cartón, innovación y autoconstrucción— reside la razón por la que su trayectoria ha sido distinguida esta edición de los Premios +Woman.