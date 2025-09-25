María Gloria Planes: el silbato que rompe barreras en el campo de fútbol

En un escenario todavía marcado por inercias históricas, donde el fútbol fue durante décadas un territorio reservado a los hombres, el nombre de María Gloria Planes brilla como símbolo de avance y perseverancia. Este martes 23 de septiembre, la árbitra murciana recibió el Premio +Woman 2025 al Mérito Deportivo, un reconocimiento que no solo enmarca su ascendente trayectoria en la élite del arbitraje, sino también su empeño en dar visibilidad a un colectivo tantas veces olvidado: el de las árbitras.

El galardón, concedido por La Opinión de Murcia dentro de los Premios +Woman, distingue tanto los resultados deportivos como el compromiso con la promoción del deporte. En su caso, a sus 28 años, las credenciales son sólidas: ella fue una de las asistentes en el partido que tuvo récord de asistencia mundial entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en 2019, 60.739 personas acudieron al Metropolitano para disfrutar de ese encuentro de Primera División Femenina. En 2022 ascendió a la Primera División de la Liga F; este año fue designada para arbitrar la semifinal de la Supercopa de España Femenina y, con presencia en citas internacionales como la Eurocopa Sub-19 Femenina y la Liga de Naciones UEFA, Planes se ha convertido en referente dentro de un gremio que todavía lucha por el reconocimiento social y mediático.

Su figura, sin embargo, trasciende la frontera de los estadios. Porque María Gloria Planes compagina la exigencia del arbitraje profesional con su trabajo como enfermera. Una doble vocación que habla de esfuerzo, de compromiso con los demás y de equilibrio personal. Como ella misma confesó en el vídeo proyectado durante la gala, arbitrar aquella semifinal de la Supercopa «fue un sueño» y aún se le «ponen los pelos de punta» al recordarlo, pero también la reafirmación de que su trabajo está dando frutos.

En el escenario de la sala Black Box de Odiseo, donde recibió el premio de manos de Ana Belén Martínez, directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Planes quiso extender su logro a todas las mujeres que sueñan con hacerse un lugar en el deporte: «Me parece súper importante trasladar el mensaje de que apoyéis a todas aquellas niñas que quieran hacer algo en un mundo en el que partimos que hace años era de hombres», subrayó. Su discurso fue una invitación clara a sostener proyectos, a confiar en los sueños ajenos, tal como su entorno lo hizo con ella.

El testimonio de Planes reivindicó la figura del árbitro como deportista —«formamos parte también del fútbol, igual que jugadores y entrenadores»—, y coloca a las mujeres en el centro de una transformación cultural necesaria. Su premio es, en ese sentido, algo más que un reconocimiento individual: es la constatación de que el fútbol y la sociedad avanzan (aunque aún queda camino por recorrer) cuando se abren a la igualdad real.

Desde los terrenos de juego hasta la enfermería, desde el silbato hasta la palabra, María Gloria Planes representa la firmeza de quienes convierten sus logros en camino para otras. Y ese es, en esencia, el mayor mérito deportivo.