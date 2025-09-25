Lola Consuegra: La emprendedora que convirtió un sueño en un faro cultural

Murcia vivió este martes 23 de septiembre una noche de celebración, pero también de reconocimiento a quienes deciden arriesgarlo todo por una idea que trasciende lo personal y enriquece a la comunidad. En el marco de los Premios +Woman que concede La Opinión de Murcia, la joven emprendedora Lola Consuegra fue distinguida con el galardón al Talento y Emprendimiento. Un premio que no solo ensalza la originalidad y la innovación en los proyectos liderados por mujeres, sino que también busca dar visibilidad a aquellas que contribuyen a reducir la brecha de género en el mundo empresarial.

Con apenas 27 años, Consuegra se ha convertido en un referente del emprendimiento cultural en la Región de Murcia. Fundadora de la librería y espacio independiente El Faro de Lola, ha conseguido crear un punto de encuentro en el corazón de Murcia donde lectores, escritores y artistas confluyen en torno a los libros y a la palabra. «El Faro de Lola básicamente consiste en ser una librería y espacio cultural que está dirigida a todos los lectores y lectoras que quieran encontrar un refugio en mitad de la ciudad», explicó en el vídeo que se proyectó antes de la entrega del premio.

La suya no ha sido una apuesta sencilla. Tras cuatro años preparando una oposición, decidió abandonar la seguridad que podía darle un empleo estable para lanzarse a un proyecto que, como reconoció en la gala, le exigió valor y determinación. Ese espíritu, confesó, se lo debe en gran parte a sus padres, dueños de la tradicional confitería Consuegra de Puerta de Orihuela. De ellos heredó la pasión por el esfuerzo y la capacidad de emprender con vocación de permanencia.

El galardón fue entregado por Enrique Ferrer, gerente de Volkswagen Huertas Motor, en una ceremonia que puso en valor el papel transformador del emprendimiento femenino. Para Consuegra, este premio supone «un sigue así, lo estás haciendo bien. Es un todo ha valido la pena, el dejar algo seguro, estable, como fue la oposición. Porque hay sueños por los que de verdad merece la pena arriesgarse», afirmó.

Ya sobre el escenario, y fiel a su condición de «mujer de letras», pronunció un discurso breve pero cargado de contenido. Reivindicó con firmeza la cultura en todas sus expresiones: «Que no dejemos de ir a los cines, museos, conciertos, festivales y, por supuesto, a las librerías», y recordó el papel insustituible de los libros como herramientas que «nos conectan con el mundo y nos abren los ojos ante horrores que están sucediendo fuera de nuestro privilegio». «Los libros nos salvan, no se nos puede olvidar», recalcó.

El reconocimiento, sin embargo, no lo quiso para sí sola. Dedicó el premio a las mujeres de su familia, a quienes no pudieron soñar con lo que ella hoy ha conseguido, y también a las que vendrán después: «Prometo luchar por vosotras para que tengáis un mundo más amable». Y lo hizo extensivo a la niña que fue, a esa «Lola de 5, 10, 17 años que buscaba consuelo en los libros».

El Premio +Woman al Talento y Emprendimiento no solo distingue a una joven librera. Reconoce a una generación que entiende el emprendimiento como un compromiso con la sociedad, y a una mujer que ha convertido un pequeño espacio en un faro que ilumina la vida cultural de Murcia.