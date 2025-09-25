Laura Gómez (@laurimathteacher): la profesora que ha convertido las ‘mates’ en tendencia digital

El aula ya no son solo paredes, una pizarra y pupitres alineados. A veces basta un móvil, un minuto de vídeo y la creatividad de alguien capaz de transformar los números en historias que atrapan a miles de personas. Ese es el territorio que domina Laura Gómez Pozo, más conocida como @laurimathteacher en TikTok e Instagram, que este martes 23 de septiembre recibió el Premio +Woman 2025 al Arte Digital y RR.SS., en el marco de los galardones que concede La Opinión de Murcia.

El reconocimiento pone el foco en un fenómeno que va más allá de la docencia tradicional: la capacidad de un lenguaje digital para acercar disciplinas como las matemáticas a públicos que antes las rechazaban o temían. El arte digital engloba formatos diversos —del net art al contenido en redes sociales— y Laura ha sabido convertirlo en un puente entre la educación y la cultura popular.

250923LMU_Juan Carlo (224413957).jpg / Juan Carlos Caval

Profesora de matemáticas en Alcantarilla, Laura encontró en TikTok e Instagram un espacio inesperado para ejercer la vocación de enseñar. Con más de 1,5 millones de seguidores, su perfil combina trucos numéricos, consejos educativos y humor. Su estilo cercano y auténtico ha convertido sus vídeos en pequeñas píldoras que facilitan la comprensión de ecuaciones, logaritmos y problemas que a menudo parecían inabordables en las aulas.

Durante la gala, un vídeo introductorio recogió las palabras de la propia creadora, que recordó sus primeros pasos en la plataforma: «Pensé, ¿por qué medio puedo moverme para que les llegue rápidamente? Y pensé, pues TikTok. Entonces empecé a utilizar ‘trends’ que estaban de moda y de vez en cuando les metía un logaritmo, les metía una ecuación». Esa intuición se ha convertido en una herramienta que conecta tanto con adolescentes como con adultos que, décadas después de su paso por el instituto, encuentran claridad en tres minutos de explicación digital.

El jurado ha querido destacar precisamente esa influencia: la capacidad de tender la mano a la audiencia joven y transformar el aprendizaje en una experiencia accesible y entretenida. Y lo ha hecho en un contexto en el que el contenido educativo lucha por abrirse paso en un océano dominado por la inmediatez y el entretenimiento fugaz.

Emocionada al recibir el galardón de manos de la creadora de contenido Kalon Bay, quien también consiguió este mismo galardón el año pasado por difundir su arte en redes sociales, Laura reconoció el esfuerzo que hay detrás de cada pieza: «La gente ve un vídeo de un minuto y dice ‘ah, bueno, eso tampoco llevará mucho trabajo’. Pero hay que pensar el contenido, crear un guion, grabar, editar… Hay muchísimo trabajo detrás». Su discurso, entre risas y nervios, subrayó que este premio supone un impulso para seguir creando y, sobre todo, para continuar acercando las matemáticas a quienes aún las contemplan con recelo.