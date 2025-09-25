Joaquín Manuel Mondéjar, distinguido con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario

El letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Murcia, Joaquín Manuel Mondéjar, ha sido distinguido con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario en un acto celebrado esta mañana, presidido por el delegado de Gobierno, Francisco Lucas, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias.

El reconocimiento, como ha subrayado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna Carbonell, no sólo reconoce la labor desempeñada por Mondéjar en el ámbito de la justicia penitenciaria, valorando su compromiso profesional y su contribución a la mejora del servicio público, sino también la importancia del trabajo coordinado que desempeña el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la Región de Murcia, contribuyendo al respeto de los derechos fundamentales y a la promoción de la reinserción social de las personas internas en los centros penitenciarios.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel Luna Carbonell; el presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Larrosa Amante; la magistrada de Vigilancia Penitenciaria, María del Carmen Orenes Barquero; el fiscal Fernando Florit; y el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, Joaquín Manuel Mondéjar; junto a los directores de los centros penitenciarios de la Región de Murcia, Carmen Carrillo Hernández (Murcia I) y Jesús Fernández Gil (Murcia II), y Patricio Amorós, director del CIS Guillermo Miranda. / Poder Judicial

La distinción, otorgada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pretende destacar trayectorias que fortalecen la cooperación entre los órganos judiciales y la Administración penitenciaria, en beneficio de la reinserción y la seguridad jurídica de las personas privadas de libertad.

El acto ha contado con la participación de representantes de los centros penitenciarios de la Región de Murcia —Murcia I, Murcia II y el CIS 'Guillermo Miranda—, así como el presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Larrosa Amante, y la magistrada del Juzgado de Vigilancia, Carmen Orenes Barquero, que han puesto en valor la dedicación de los profesionales que trabajan en un ámbito tan exigente como el penitenciario.

La Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario constituye uno de los reconocimientos más relevantes que concede anualmente el Ministerio del Interior, en el marco de la festividad de La Merced, y está destinada a premiar trayectorias profesionales que destacan por su compromiso, eficacia y sensibilidad social.