Un íntimo y honesto canto a la sensibilidad femenina

«Una confesión frente al espejo, un frasco de perfume que te traslada, un diario escrito con tinta de canciones, un frío invierno que cala los huesos». Así se define Carmen Molina (Carmesí), la cantautora encargada de poner la nota musical a la gala de premios +Woman. Ante los asistentes a la Sala Black Box de Odiseo, la molinense se declaró «una privilegiada por poder participar en una jornada como la de los Premios +Woman, que se han convertido en un espacio en el que poder dar voz al talento y al reconocimiento a la labor de muchas mujeres creativas y emprendedoras».

Poner voz al cierre del evento con su último single, Día Triste, en versión acústica, fue una «casualidad muy bonita», pues es «una de las pocas canciones que tengo en la que la propia narrativa de la letra habla en femenino. Es una canción que me canto a mí misma, y creo que hay aspectos de la letra en los que las mujeres se pueden sentir identificadas, en parte por esa sensibilidad que la caracteriza. Para quienes formamos parte de este mundo del emprendimiento y la creatividad sabemos que hay días tristes, de bajón, en los que no ves mucho sentido a lo que estás haciendo», pero aun así hay que contarlos, y cantarlos.

Con Día Triste, Carmesí continúa el camino del crecimiento personal, en clave motivacional, con una canción inspirada en el texto acuñado bajo los palcos del estadio de tenis Philippe Chatrier, basada en la frase de Napoleón Bonaparte: «La victoria es de los más tenaces». Pero Día Triste no solo habla de la terquedad, obstinación y tenacidad, en ella Carmesí recuerda el dicho popular… «Lo que es para ti, ni aunque te quites, lo que no, aunque te pongas». Todo tiene un propósito.

«Hay aspectos de la letra de Día Triste en los que las mujeres se pueden sentir identificadas» Carmesí — Cantautora

La cantautora molinense se siente muy acogida dentro del panorama musical de la Región de Murcia, del que se ha ganado a pulso ser uno de los nombres propios. «Es verdad que muchas de las bandas musicales por las que te preguntan fuera de nuestro territorio son masculinas, pero yo he tenido la suerte a lo largo de los años de poder conocer a muchas chicas que se dedican a lo mismo que yo y que reflejan ese talentazo musical femenino en la Región a través de proyectos diversos, solo hace falta darle más visibilidad. Al final es arte, sin tener en cuenta el género, pero es verdad que a veces se siente descompensado».

«El aspecto de mi trabajo en el que más yo me siento es en la letra y la narrativa de las canciones. Siempre me pone muy contenta que cuando alguien escucha algo mío, ya sea más actual o de hace tiempo, el mensaje que recibo siempre es: suena a ti. Me encanta que esa honestidad que el público destaca de mí sea uno de los principales sellos de mi proyecto», afirma Carmesí, quien cuenta los días hasta la presentación en noviembre de un nuevo LP en el que plasmará «todo ese proceso que estoy atravesando de introspección y aprendizaje».