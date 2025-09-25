Iberdrola celebró la semana pasada el tradicional homenaje a sus profesionales veteranos en el que han participado una treintena de empleados de la Región de Murcia que se han jubilado de la compañía eléctrica durante el pasado ejercicio o que han cumplido 25 y 40 años de antigüedad en la empresa.

Al encuentro asistieron el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, quien quiso agradecer la dedicación y el esfuerzo realizado por los trabajadores durante décadas que han permitido el crecimiento y la expansión internacional de la compañía, que se ha convertido en un líder mundial.

Iberdrola homenajea a trabajadores jubilados y veteranos de la Región / Iberdrola

Mario Ruiz-Tagle destacó además durante el acto que hace casi 125 años «se sentaron las bases de Iberdrola en España y hemos conseguido recorrer un camino extraordinario gracias a vosotros, que nos ha permitido estar hoy entre las dos mayores empresas del mundo y ser la primera eléctrica europea».

El CEO de Iberdrola España resaltó también el sentimiento de orgullo por «prestar un gran servicio a la sociedad los 365 días del año y las 24 horas del día, y estar presentes siempre que se nos necesita, como durante los momentos en los que la dana azotó terriblemente la provincia de Valencia hace ya un año. Por ello, es fundamental contar con la dedicación y esfuerzo de todos vosotros, cuya experiencia es clave para hacer frente a los desafíos y avanzar en la electrificación».

Iberdrola homenajea a trabajadores jubilados y veteranos de la Región / Iberdrola

Los homenajeados, entre los que había también trabajadores de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, estuvieron acompañados también por directivos de Iberdrola, entre los que figuraban el director de Personas y Organización de Iberdrola España, Álvaro Murga; el director de i-DE en la Región Este, Guillermo Raga; el responsable de Personas y Organización de Iberdrola Energía Sostenible, Julio Belinchón; la responsable de Iberdrola Renovables Mediterráneo, Sandra Machirán; el responsable de Mantenimiento de i-DE en la Región Este, Álvaro Campos, entre otros.

Los profesionales recibieron un recuerdo por sus años dedicados a Iberdrola. Los trabajadores que llevan 40 años en la empresa fueron obsequiados con un reloj, así como a los que se jubilaron el año pasado que, además, se les entregó un plato conmemorativo. Al personal en activo que ha cumplido 25 años de antigüedad en 2024 se les hizo entrega de una carabela plateada.

Iberdrola homenajea a trabajadores jubilados y veteranos de la Región / Iberdrola

La compañía eléctrica también tiene previsto celebrar este acto de reconocimiento a empleados próximamente en Bilbao, Valladolid y Madrid.