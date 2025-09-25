Harán diques en El Valle para reducir los arrastres al Mar Menor

La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado dos proyectos clave para frenar la erosión y mejorar el drenaje en la cuenca vertiente del Mar Menor, con una inversión superior a 610.000 euros. Estas acciones forman parte del ‘Plan de Ordenación Hidrológico-Forestal y de Actuaciones de Urgencia en la cuenca vertiente del Mar Menor’.

El consejero Juan María Vázquez anunció estas actuaciones durante una jornada sobre el Mar Menor organizada por el Instituto de la Ingeniería de España, subrayando que el estado de la laguna «está ligado a lo que sucede en su entorno, sobre todo en la cabecera, por eso actuamos en origen, frenando la erosión y reduciendo arrastres que afectan al ecosistema».

Una de las obras ya en ejecución es la adecuación de vías pecuarias en el entorno del Mar Menor, con una inversión de más de 156.000 euros. Esta actuación busca mejorar drenajes naturales y convertir estas infraestructuras tradicionales en corredores verdes capaces de filtrar la escorrentía. La segunda intervención, próxima a comenzar, consiste en la construcción de diques en la vertiente al Mar Menor del monte El Valle, con un presupuesto de 455.000 euros, para laminar avenidas, estabilizar suelos y reducir sedimentos.

Vázquez destacó que «ambas obras son complementarias, una en la parte baja de la cuenca; la otra en cabecera, actuando en origen para frenar procesos erosivos». Añadió que «así se construye una recuperación sólida y duradera, con la cuenca funcionando como regulador natural, reduciendo contaminantes y mejorando la resiliencia del ecosistema».

El consejero recordó que estas actuaciones forman parte de una hoja conjunta con el Ministerio, con medidas a corto, medio y largo plazo. Insistió en que «actuar en cabecera es clave para que la cuenca funcione como regulador natural, reducir aportes contaminantes, mejorar la resiliencia y construir una recuperación sólida».

Vázquez puso en valor la Ley del Mar Menor como marco para instalar sistemas de monitorización como piezómetros, poner en marcha tanques ambientales, retirar biomasa o desplegar un gemelo digital que anticipe fenómenos extremos. Subrayó que «ya se ha ejecutado el 80% de las medidas previstas en la norma y el resto están en marcha».

Desde 2020, la Comunidad ha invertido más de 224 millones de euros en conservación del Mar Menor, en acciones como control de escorrentías, saneamiento, construcción de tanques ambientales, retirada de biomasa, protección de especies y monitorización de aguas. Vázquez destacó que «esto ha permitido avanzar hacia la recuperación de la laguna», aunque advirtió que «pese a la estabilidad mostrada en dos años, el Mar Menor sigue siendo frágil».

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, resaltó que el cambio climático obliga a acelerar la recuperación de la laguna, dado que España será de los países más afectados por la reducción de recursos hídricos. Defendió «trabajar de la mano de la Naturaleza» y destacó el Marco de Actuaciones Prioritarias aprobado en 2023, con 675 millones de euros hasta 2027, centrado en soluciones basadas en la naturaleza.

Morán valoró la coordinación entre administraciones como esencial, aunque admitió que «no fue fácil identificar competencias y resolver solapamientos territoriales». Añadió que «unir voluntades ha conducido a un debate inteligente, reconocido por la ONU por el proceso de restauración».

En la jornada participaron ingenieros, geólogos, investigadores y ecologistas, y la comisionada del Ciclo del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Francisca Baraza, que informó de que ya se han movilizado cerca de 450 millones de euros, centrados en restauración y mejora ambiental. Entre los avances citó la eliminación de más de 9.100 hectáreas de regadíos ilegales y la inspección de más de 400 granjas para controlar residuos que afectan a la cuenca.

Baraza hizo un extenso repaso del Marco de Actuaciones Prioritarias. Explicó que las intervenciones se estructuran en diez líneas de trabajo, con especial énfasis en soluciones basadas en la naturaleza, como humedales seminaturales, filtros verdes y áreas de renaturalización en torno a la laguna, que actuarán como un «cinturón verde» para reducir la carga contaminante.

Además, defendió la coordinación con el sector agrícola y ganadero para impulsar una transición sostenible, recordando que «si forman parte del problema, también deben ser parte de la solución». Concluyó con un llamamiento: «Lo que queramos para el año 2050, tenemos que trabajarlo hoy», apelando a dejar «un territorio en mejores condiciones» para las generaciones futuras.