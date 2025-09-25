La Feria de Desembalaje de Antigüedades consigue un récord de empresas participantes

Más de 100 expositores procedentes de diversas partes de España, además de otros países como Gran Bretaña y Francia, participan a partir de mañana y hasta el domingo en el 'XXII Desembalaje de Antigüedades, Almoneda, Retro y Vintage’, considerado el evento comercial de venta directa más visitado del sector en nuestro país.

Una feria dirigida a público de todas las edades, así como a coleccionistas y decoradores que buscan piezas únicas y originales. Un evento perfecto para quienes desean explorar nuevas tendencias decorativas y la historia de generaciones pasadas a través de sus objetos.

Entre los más de 40.000 objetos que se exponen, los visitantes podrán encontrar todo tipo de piezas antiguas, desde muebles de distintas épocas y estilos, hasta arte; relojes, libros, porcelanas, cerámicas, monedas, juguetes, textiles, cuadros, pasando por objetos retro y vintage, muy de actualidad en las decoraciones. Cada pieza es testimonio de una época y ofrece la oportunidad de llevarse a casa un fragmento de la historia.

Un evento perfecto para quienes desean explorar nuevas tendencias decorativas y la historia de generaciones pasadas a través de sus objetos / Ifepa

El evento está organizado por Ifepa en colaboración con la empresa Llobregat Serveis Firals, que fue pionera en introducir este modelo ferial en España tras alcanzar un notable éxito en Francia, su país de origen.

Como es habitual, los asistentes podrán participar en el sorteo de una pieza antigua de las expuestas. En esta edición, se sortean una pareja de candelabros de las década de los 60-70. También varias Asociaciones de Bolillo, como Encajeras Santa Florentina de La Palma, Grupo Blonda de Fuente Álamo y Asociación Filigrana de Los Dolores-Cartagena, estarán presentes en el Encuentro de Bolillo Ifepa, programado para el sábado por la tarde, de 16.30 a 21 horas.

En paralelo, se celebra el XXII Salón del Vehículo Clásico y Antiguo-RetroAuto, organizado por la Institución Ferial y el Club Ruta del Sol de Murcia, en colaboración con el Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía de Torre Pacheco.

XXII Salón del Vehículo Clásico y Antiguo-RetroAuto / Ifepa

Más de 200 vehículos clásicos y antiguos harán las delicias de los asistentes a un evento en el que se reunirán aficionados que reconstruyen coches clásicos y antiguos, motocicletas, repuestos, clubs y asociaciones.

Participarán un gran número de recambistas, que pondrán a disposición del público miles de piezas, como recambios y accesorios, destinadas a la restauración de vehículos.

Este año participa el Servicio Técnico de Vehículos Históricos de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, que además impartirá una charla sobre la matriculación de vehículos históricos.

El evento atrae la atención de coleccionistas y decoradores que buscan piezas únicas / Ifepa

Además, la Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril presentará varias maquetas que ofrecerán un vistazo a la historia, incluyendo la antigua estación de tren de la ciudad de Murcia, que se encontraba en la Plaza Circular.

Las entradas anticipadas ya están disponibles en: https://ifepa.es/evento/xxii-desembalaje-de-antiguedades-retroauto/ y www.desembalajemurcia.com.