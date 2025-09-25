Eva Libertad, la cineasta que ha dado voz a aquellos que no pueden oír

Cuando el cine se convierte en espejo, no para reflejar lo que ya sabemos, sino para mostrarnos lo que a veces no somos capaces de ver, surgen propuestas como la de Sorda: un largometraje lleno de belleza y urgencia moral, obra de la directora y guionista Eva Libertad. En su obra late una convicción: el arte tiene el poder de transformar, de quebrar silencios, y de dar visibilidad y voz a quienes, en ocasiones, quedan relegados al margen: las personas con problemas de audición. Ayer, ese poder fue reconocido con la Mención de Honor en los premios +Woman que concede La Opinión de Murcia.

Nacida en Molina de Segura (1978), el cine ha estado presente en su vida desde muy pequeña, desde que obligaba a su padre a acompañarla a las sesiones dobles de los sábados y los domingos en el desaparecido Cine Consu de Molina de Segura. Sin referentes en aquella época, su forma de acercarse al séptimo arte fue a través del teatro. Es por ello que celebra haber sido reconocida con el Premio +Woman, un reconocimiento que espera que visibilice su labor para poder convertirse en una de las referentes que ella no tuvo.

Ha sido este año cuando ha visto la luz su primer largometraje, Sorda, un golpe al estereotipo, un reto al silencio, una exploración artística que exige honestidad. En Sorda, Libertad aborda la discapacidad no como metáfora ni exotismo, sino como experiencia vital compleja. Una película que ha sido aplaudida y reconocida a nivel internacional: ganó el Premio del Público y el Arthouse Cinema Award en la Berlinale 2025; recibió la Biznaga de Oro a Mejor Película Española en el Festival de Málaga y ha sido preseleccionada para optar a competir por el Oscar a mejor película internacional, entre otros galardones.

Sorda cuenta la historia de Ángela, una mujer que no puede oír y que va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.

El largometraje es el culmen del trabajo compartido entre Eva y su hermana Miriam Garlo, quien encarna a Ángela y que también padece de problemas de audición. Es precisamente la fuerza de su vínculo la que les ha llevado a crear un proyecto tan especial.

Ayer, al entregársele la Mención de Honor de los premios +Woman, no se celebra solo una película, sino una voz: una que inspira. El galardón distingue trayectorias y aportaciones destacadas de mujeres que, con su ejemplo, contribuyen significativamente al progreso social, cultural o empresarial en Murcia. Eva Libertad encarna esas virtudes: su dedicación, su esfuerzo, su coherencia, su capacidad de abrir camino. Que su nombre se haya hecho eco más allá de las fronteras regionales convierte su trabajo en motor de visibilidad para las nuevas generaciones.