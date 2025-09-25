ElPozo renueva su compromiso con ‘Restaurantes contra el Hambre’

ElPozo Alimentación renueva por noveno año consecutivo su apoyo a la campaña solidaria ‘Restaurantes contra el Hambre’. La iniciativa, promovida por Acción contra el Hambre y Hostelería de España, se ha consolidado como la mayor acción solidaria en el ámbito de la hostelería en el país.

La nueva edición, que arranca con 360 establecimientos adheridos, regresa hasta el 15 de noviembre. El proyecto cuenta con Susi Díaz y Quique Dacosta como embajadores de la campaña, que en sus dieciséis ediciones ha reunido a más de 12.400 restaurantes, bares, cafeterías y hoteles de toda España. ‘Restaurantes contra el Hambre’ se desarrolla este año bajo el lema «Alimentamos Cambios» y los fondos recaudados se destinarán a familias con dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

En estas nueve ediciones, ElPozo Alimentación ha contribuido a impulsar acciones de sensibilización que han ampliado el alcance de la iniciativa. Este año, junto al resto de patrocinadores, organizaciones y embajadores, ElPozo Alimentación ha recibido el reconocimiento a sus años de apoyo a esta campaña solidaria de Acción contra el Hambre, que este año celebra su 30 aniversario.

Los establecimientos participantes solo tienen que escoger un plato de entre los que ofrecen en su carta y convertirlo en solidario durante los meses que dura la campaña. Una vez finalizada, realizan una pequeña donación de parte de la venta de estos platos a la organización.

El digital Brand Manager de ElPozo Alimentación, Jorge Muñoz, afirmó durante la presentación que «es un orgullo acompañar durante tantos años esta campaña que conecta de forma directa nuestro sector con una causa esencial, que es que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada». Jorge Muñoz destacó «la solidaridad de los restaurantes y de los clientes para avanzar juntos hacia este objetivo».