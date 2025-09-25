El buque ‘Furor’ se prepara en Cartagena para zarpar rumbo a Gaza para escoltar la flotilla humanitaria

El puerto de Cartagena aguarda este jueves la partida hacia mar abierto del buque ‘Furor’. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este miércoles que este patrullero de la Armada será enviado para proteger a la Global Sumud Flotilla, lleva ayuda humanitaria a Gaza, tras los recientes ataques registrados por las embarcaciones. Sánchez realizó este anuncio en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, sumándose así a la iniciativa del Gobierno de Giorgia Meloni de mandar una fragata del Ejército italiano para evitar nuevos ataques contra la flotilla.

En estos momentos, la nave está atracada en el muelle de la Curra, junto al patrullero Atalaya, esperando órdenes del alto mando para comenzar su travesía. Durante este mañana se ha podido comprobar la intensa actividad en la zona: personal militar desplazándose por el muelle y la tripulación del buque ultimando, desde cubierta, los preparativos para la inminente misión.

Así es el ‘Furor’

El Buque de Acción Marítima Furor (P-46) es uno de los patrulleros oceánicos más modernos que tiene Armada Española. Fue construido por Navantia en los astilleros de Ferrol y entregado en 2019, teniendo su base en Cartagena dentro de la Fuerza de Acción Marítima (FAM).

Con una eslora de casi 94 metros, 14 de manga y un desplazamiento que supera las 2.500 toneladas, está diseñado para operar en alta mar durante largas campañas. Su autonomía alcanza las 8.000 millas náuticas, lo que le permite cruzar océanos sin necesidad de reabastecimiento frecuente. Su dotación ronda los 46 tripulantes, aunque dispone de espacio para personal adicional en función de la misión.

El buque de la Armada ultima los preparativos para zarpar / Loyola Pérez de Villegas

El buque incorpora una cubierta de vuelo y hangar para helicópteros medios. Además, tiene capacidad para operar drones y embarcaciones rápidas de intervención.

El Furor forma parte de la clase Meteoro, concebida como patrulleros polivalentes para misiones de vigilancia y seguridad marítima. Entre sus cometidos destacan la protección de los intereses españoles en el mar, la lucha contra la piratería y el narcotráfico, el control pesquero y la prevención de actividades ilícitas en aguas internacionales.

El buque también está preparado para intervenir en operaciones de salvamento y rescate, colaborar en tareas de defensa medioambiental y desplegarse en misiones internacionales de paz y seguridad, bajo mandato de la OTAN o la Unión Europea. Además, puede actuar en labores de apoyo humanitario en caso de catástrofes naturales.

Protección a la Global Sumud Flotilla

Los buques humanitarios, en los que viajan ciudadanos de 17 países europeos, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, denunciaron este miércoles el lanzamiento de objetos incendiarios contra las embarcaciones, con al menos 13 explosiones, y la presencia de más de 15 drones sobrevolando a baja altura una de las embarcaciones.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificaba los ataques de "totalmente inaceptables" y ha exigía que "cesen" inmediatamente. Albares anadió que está en contacto con sus homólogos otros países con ciudadanos embarcados en la flotilla y recordó que harán responsable "a aquel que ataque y dañe a la flotilla" y "tendrá que responder ante los tribunales internacionales".

En los últimos días, Israel ha elevado el tono contra la Global Sumud Flotilla y ha acusado a Hamás de estar detrás de la organización, al tiempo que ha exigido que la carga se desembarque en el puerto israelí de Ashkelon para luego ser distribuida por el Estado hebreo, a pesar de que, según Naciones Unidas, es precisamente Israel quien impide la entrada de comida que está provocando una hambruna en Gaza.

"Israel no permitirá que ningún barco entre en una zona de combate activo ni permitirá la violación de un bloqueo naval legal", ha advertido Tel Aviv en un comunicado. "Si la flotilla continúa rechazando la propuesta pacífica de Israel, Israel tomará las medidas necesarias para impedir su entrada a la zona de combate y detener cualquier violación del bloqueo naval legal, haciendo al mismo tiempo todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad de sus pasajeros".