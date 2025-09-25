Autorizan la tala de pinos centenarios en Santiago de la Ribera pese a la indignación vecinal

La polémica por la tala de varios pinos centenarios junto al Mar Menor en Santiago de la Ribera, denunciada por vecinos de la zona, ha dado este jueves un giro tras la revisión del expediente municipal. El concejal de Urbanismo de San Javier, Antonio Martínez, ha confirmado a La Opinión que la promotora dispone de autorización para cortar nueve ejemplares en una parcela privada frente al balneario hexagonal.

Esta actuación ha desatado un debate sobre la protección del arbolado en el entorno del Mar Menor. Cabe recordar que los residentes alertaron el pasado lunes de que dos camiones con grúas estaban cortando ejemplares de más de 20 metros de altura sin medidas de seguridad y sin mostrar permisos a los agentes de la Policía Local, que paralizaron de manera cautelar los trabajos.

Unos días después, el Ayuntamiento de San Javier verificó que la promotora contaba con autorización para talar nueve pinos, avalada por los informes técnicos de Medio Ambiente y Urbanismo. “Eran árboles centenarios, sí, pero no estaban catalogados como singulares ni monumentales por la normativa regional o estatal. El propietario, con la autorización correspondiente, puede retirarlos”, explicó el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez.

El edil subrayó que la parcela se encuentra en suelo privado y que la legislación vigente no permite al Consistorio impedir la tala si se cumplen los requisitos legales. “Con la normativa en la mano, no podemos prohibirlo. Otra cosa es que compartamos la tristeza de los vecinos: es una pérdida para el paisaje de la Ribera”, señaló.

Cartel colocado por los vecinos indignados por la tala de los pinos en Santiago de la Ribera. / L.O.

La tensión se ha recrudecido a primera hora de esta mañana cuando los trabajos se han reanudado, lo que ha provocado indignación entre los residentes. Vecinos de la zona aseguraron haber llamado a la Policía Local y desplazarse al Ayuntamiento para presentar nuevas denuncias, pero sin éxito. “Nos sentimos impotentes”, señalaron. “Es como si no tuviéramos voz frente a este atropello”, señala una de las vecinas, emocionada por lo que considera un atentado contra el patrimonio natural en el entorno del Mar Menor. Algunos vecinos aseguraron haber recibido amenazas por parte de los operarios cuando intentaban grabar lo ocurrido.

La indignación ciudadana contrasta con la sensación de impotencia de las autoridades locales. “Aunque quisiéramos pararlo, legalmente no podemos”, admitió Martínez, quien recordó que la actual normativa regional sobre patrimonio arbóreo monumental solo protege ejemplares catalogados de manera específica.

Hacia un cambio en la normativa local

El concejal adelantó que San Javier trabaja en la tramitación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que incluirá medidas para reforzar la conservación de la masa arbórea, incluso en suelos privados. “Hemos introducido que, aunque los árboles no tengan protección regional o estatal, determinadas agrupaciones contarán con una figura de protección específica por planeamiento. Eso obligará a conservar parte de la vegetación en cualquier proyecto urbanístico”, detalló.

De haberse aplicado ya esa normativa, dijo, la tala de Santiago de la Ribera no se habría autorizado en los mismos términos: “No podrían haberse eliminado todos los ejemplares. La parcela tendría que haberse reordenado y una parte importante de esos pinos se habría mantenido”.

La polémica reabre el debate sobre la pérdida de zonas verdes en el entorno del Mar Menor, un ecosistema ya castigado por décadas de presión urbanística. El Ayuntamiento defiende que está impulsando la plantación de nuevos árboles en espacios públicos y en futuros desarrollos, pero reconoce que los vacíos legales en parcelas privadas limitan, de momento, su capacidad de actuación. Entre la legalidad y la legitimidad, el caso pone de relieve una tensión de fondo: la contradicción entre el derecho de los propietarios a edificar en sus terrenos y el interés ciudadano por preservar un patrimonio natural cada vez más escaso.