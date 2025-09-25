Ascensión Carreño: "Inspirémonos en los éxitos de las mujeres premiadas"

Ascensión Carreño fue la encargada de clausurar la gala de entrega de Premios +Woman, hablando en nombre del Ayuntamiento de Murcia como concejala delegada de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, y trasladándole a las premiadas «todo mi reconocimiento» y sumándose en la lucha por la igualdad. «Estos premios dan visibilidad al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad y a la pasión de tantas mujeres de nuestra Región, y de alguna manera nos hacen mejores. Los logros de las premiadas no solo son un motivo de orgullo, son también un espejo en el que poder reflejar las aspiraciones y el potencial de muchas niñas y jóvenes murcianas», afirmó Carreño.

Las protagonistas de la noche «demuestran que con trabajo, pasión y esfuerzo no existen límites que no se puedan superar. Tienen raíz, flor y, sobre todo, mucha fuerza, y eso es lo que les hace brillar».

«Construyamos un futuro en el que la igualdad sea la norma y no la excepción» Ascensión Carreño — concejala delegada de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia

Desde la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad afirman estar firmemente comprometidos con la creación de una sociedad que sea mucho más justa e igualitaria, donde el género no sea un impedimento para seguir creciendo. «Trabajamos cada día para impulsar políticas que promuevan la igualdad real, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal y lo social».

«Estos reconocimientos nos recuerdan que hemos avanzado mucho, pero que aún queda camino por recorrer. La igualdad no es un objetivo que se alcanza de la noche a la mañana, sino una meta que requiere de un esfuerzo continuo y de la colaboración de todos y de todas. Quiero animarles a que sigamos unidos en nuestras fuerzas, inspirándonos en los éxitos de las mujeres que hoy celebramos, y que cada uno de nosotros se convierta en agente de cambio. Construyamos un futuro en el que la igualdad sea la norma y no la excepción», concluyó Ascensión Carreño.

