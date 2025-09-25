Ana Belén Martínez: "El talento no tiene género, pero necesita ser visibilizado"

Una cita imprescindible para reconocer el esfuerzo, el talento y la contribución de las mujeres de la Región de Murcia en todos los ámbitos de la sociedad. Así definió Ana Belén Martínez, directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género en la Región de Murcia, los Premios +Woman, evento en el que fue encargada de la apertura. «En esta gala celebramos mucho más que trayectorias individuales, nos reunimos para rendir homenaje a mujeres extraordinarias que desde distintos ámbitos han demostrado que el talento no tiene género, pero sí necesita ser visibilizado y valorado. Celebramos el compromiso, la valentía, la innovación y la capacidad transformadora de mujeres que con su trabajo diario abren caminos y rompen barreras».

Unos galardones que no solamente visibilizan logros, sino que también nos recuerdan la importancia de seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria donde el talento femenino no solamente sea reconocido, sino también impulsado, apoyado y celebrado. «Estos premios nacieron con el claro propósito de reconocer la excelencia y la capacidad transformadora de las mujeres de la Región de Murcia, y lo hacen desde un compromiso firme con la igualdad, la equidad y la necesidad de seguir construyendo referentes que inspiren a las generaciones presentes y futuras», afirmó Ana Belén Martínez.

«Vuestra trayectoria es un faro, vuestra voz un impulso y vuestro ejemplo una inspiración» Ana Belén Martínez — Directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género de la Región de Murcia

La directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género también incidió en la importancia de que desde las instituciones, los medios de comunicación y la ciudadanía sigan generando espacios donde la igualdad no sea un mero discurso, sino «una realidad tangible». «Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos y todas, y cada historia que hoy se premia es también un mensaje poderoso para la sociedad: el talento femenino está aquí, preparado, liderando y merece ocupar el lugar que le corresponde», concluyó Ana Belén Martínez.

