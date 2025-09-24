El trasvase Tajo-Segura sostiene 4.000 millones del PIB nacional y más de 100.000 empleos, según un informe de PwC

El director de PwC en la Región de Murcia, Javier Celdrán, alertó este martes en la presentación del estudio Impacto socioeconómico del Trasvase Tajo-Segura en España (2024) de que el sureste peninsular se enfrenta a un escenario “objetivamente crítico” si se materializan las restricciones previstas tanto en el trasvase como en el uso de aguas subterráneas.

Celdrán recordó que PwC ha venido midiendo el impacto del acueducto en los últimos años. En 2013, el primer estudio cifró la aportación del trasvase en 2.334 millones de euros al PIB y más de 100.000 empleos. En 2020, esas cifras ascendieron a 3.013 millones y 106.000 puestos de trabajo. “Confirmamos entonces que el trasvase era un motor económico y social”, señaló. Celdrá, que destacó el peso extraordinario de las exportaciones de frutas y hortalizas desde Murcia, Alicante y Almería: el 71% a nivel nacional.

La actualización presentada ahora eleva la contribución de las actividades agrícolas vinculadas al acueducto hasta los 3.912 millones de euros en 2024, lo que representa el 0,25% del PIB nacional, y genera más de 102.894 empleos equivalentes a tiempo completo, el 0,48% del total en España. Por cadenas de valor, la agricultura aporta cerca de 1.900 millones de euros y 71.000 empleos, la transformación 1.480 millones y 24.000 empleos, y la comercialización 556 millones y 8.000 empleos.

El informe incorpora por primera vez un análisis del papel de las aguas subterráneas, cuyo uso en la cuenca del Segura aporta 583 millones de euros de producción agrícola (323 en la Región de Murcia) lo que se traduce en 668 millones al PIB y 31.428 empleos. Este dato cobra relevancia, según PwC, ante el anuncio del Gobierno de España de aplicar restricciones en la planificación hidrológica de 2027.

El presidente del Scrats, Lucas Jimémez, este miércoles en la presentación del informe de la consultora PwC. / L.O.

En concreto Celdrán citó la previsión de reducir en un 40% el agua trasvasada en 2027 (según las nuevas normas de explotación), y el recorte de las aguas subterráneas (213 hectómetros cúbicos menos para el mismo año), que representan un 30% de los recursos hídricos agrarios actualmente. De cumplirse ambos escenarios, el sureste perdería la mitad de sus recursos de riego actuales, lo que generaría un déficit hídrico total de 391 hectómetros cúbicos anuales en la cuenca del Segura.

Celdrán advirtió de que estas limitaciones, si alternativas claras a corto y medio plazo, pondrían en riesgo 132.723 hectáreas de cultivos, 44 millones de árboles frutales y más de 100.000 empleos, además de comprometer una aportación de casi 4.000 millones de euros al PIB nacional. Subrayó también el impacto medioambiental: “Estos árboles capturan 1,2 millones de toneladas de CO₂ al año, el equivalente a 615.000 vehículos, la mitad del parque de turismos de la Región de Murcia”, explicó.

El directivo insistió en que el estudio no responde a intereses territoriales ni empresariales. “Este informe no lo ha elaborado ningún organismo público sujeto a tensiones ni un lobby. Lo hemos realizado en PwC, una firma global con un principio innegociable de independencia, imparcialidad y rigor”, afirmó.

Finalmente, reclamó medidas urgentes y estructurales que aporten soluciones reales: “Sin agua no hay agricultura, y sin ella España pierde uno de los motores económicos, sociales y exportadores más potentes”.

"No veo al País vasco renunciando a su industria", señala López Miras

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien clausuró el acto, defendió la importancia del trasvase Tajo-Segura para la economía y la identidad del sureste español y exigió al Gobierno central que asuma sus competencias en materia hídrica con un plan nacional que garantice igualdad de acceso al agua en todo el territorio.

Durante la presentación del informe elaborado por PwC sobre el impacto socioeconómico del trasvase, López Miras subrayó la “objetividad y rigor” del estudio encargado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. A su juicio, confiar en una consultora de prestigio internacional es una decisión acertada porque “aporta datos técnicos desde el rigor” frente a otros debates que, según señaló, se plantean en clave “política o ideológica”.

El presidente murciano incidió en que los 4.000 millones de euros anuales que el trasvase aporta al PIB y los más de 100.000 empleos ligados a esta infraestructura no son solo un asunto de agricultores ni de la Región de Murcia. “El problema, si no hay trasvase ni agricultura, lo tenemos todos. Lo tiene España entera, porque esos empleos y ese PIB son españoles”, afirmó.

López Miras fue más allá y destacó que el trasvase es también una cuestión de identidad y de supervivencia para la Región. “No veo al País Vasco renunciando a su industria ni a Galicia a la pesca. Nosotros tampoco podemos renunciar a la agricultura porque es lo que somos y lo que sabemos hacer mejor que nadie”, defendió.

El jefe del Ejecutivo murciano lamentó además que el Gobierno de España, en lugar de asumir su responsabilidad, “prefiera dejar que los territorios se enfrenten entre sí”. Reivindicó que la gestión del agua corresponde al Ministerio y no a las comunidades autónomas: “El Ministerio debe establecer un plan nacional que garantice agua para todos los españoles en las mismas condiciones”.

Con respecto a las sentencias que siguen pendientes con la planificación hidrológica del Tajo, germen de los futuros recortes, el jefe del Ejecutivo murciano recordó que la sentencia del alto tribunal no determinará la conveniencia o no de los recortes, sino únicamente si el Gobierno tenía potestad para adoptarlos. “El Supremo dirá si jurídicamente tenía competencia para hacerlo, pero no si la decisión es buena o mala”, subrayó. Para ilustrar su posición, puso un ejemplo: “Un gobierno regional puede cerrar un hospital porque tiene competencia para hacerlo. Jurídicamente puede hacerlo, pero eso no significa que esté bien. Eso es perjudicar a muchísimos ciudadanos”. Según López Miras, el Gobierno central “se lava las manos” y deja que los territorios enfrenten entre sí la cuestión del agua, cuando la Constitución establece que es responsabilidad del Estado garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a este recurso.

Por último, López Miras aseguró que su gobierno estará “al lado de los regantes, de los agricultores y de la sociedad” en esta reivindicación y recordó que el Trasvase no solo genera riqueza, sino que ha permitido el desarrollo social de la Región de Murcia. “En esta tierra hay hospitales llenos de médicos, universidades llenas de catedráticos y empresas llenas de ejecutivos que han podido formarse gracias a que en sus casas entraba un sueldo de la agricultura”, concluyó.