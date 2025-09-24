Referentes en la innovación agroalimentaria a través de la iniciativa ColaborAgro

La Fundación Ingenio, la Fundación Cellbitec y la Fundación Legado Bustillo han celebrado este miércoles en La Solana (Ciudad Real) la jornada de clausura de ColaborAgro, una iniciativa financiada por Plan Integral de Impulso a la Economía Social 2025 —del Ministerio de Trabajo y Economía Social— que busca impulsar la colaboración y convertirse en referente de innovación en el sector agroalimentario. En este marco, las tres fundaciones han presentado los resultados y el impacto los tres proyectos que conforman la iniciativa: una agencia especializada en innovación agroalimentaria de base científica —Ainnoa—, un clúster basado en los principios de la economía social —Agro Hub ColaborAgro—, y una app que permite medir la huella de carbono de empresas, cooperativas y entidades del sector primario —Green-Es—.

Ainnoa, orientada a ofrecer soluciones concretas, técnicas y adaptadas a las necesidades reales del sector primario, se ha planteado como un instrumento técnico al servicio de la mejora continua y práctica en un contexto de transformación del sistema agroalimentario marcado por los cambios normativos, la evolución tecnológica, la sostenibilidad y la transición ecológica. «Ainnoa es una herramienta técnica y operativa que aporta valor a quienes trabajan cada día en el campo y que tiene en cuenta que la agricultura debe avanzar al ritmo del conocimiento científico», señala Natalia Corbalán, directora general de Fundación Ingenio.

De este modo, la agencia ofrece una red especializada en investigación aplicada, formación técnica y transferencia de conocimiento, lo que genera oportunidades, incrementa la competitividad y, en definitiva, acerca la necesaria innovación científica al tejido agrícola. «Entre los pilares de Ainnoa destacan la identificación de retos técnicos concretos en el campo, el desarrollo de respuestas científicas, la formación continua y de proximidad para profesionales y emprendedores y la garantía de que el conocimiento llega a explotaciones familiares, cooperativas rurales y pequeñas empresas agroalimentarias», explica Antonio del Saz, director de la fundación Cellbitec.

Por otro lado, el clúster Agro Hub ColaborAgro, que funciona como espacio de colaboración, transferencia de conocimiento y desarrollo de soluciones innovadoras para cooperativas agroalimentarias, busca ser un motor de dinamismo económico, innovación compartida y crecimiento en el ámbito rural.

Asimismo, el proyecto Green-Es es una herramienta que busca ayudar al sector agroalimentario a conocer su impacto ambiental y avanzar hacia una producción más sostenible y alineada con los retos climáticos, lo que facilita su acceso a certificaciones y a actuaciones de impulso de la visibilidad de cooperativas agrarias. «Green-Es se dirige a cultivos minoritarios de Andalucía, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, como el argán, el níspero, la chufa, el ají, la borraja, la colleja, la calabaza, la santolina, el caviar cítrico, la almorta y el azafrán», especifica el director de la Fundación Legado Bustillo, Miguel Ruiz.

Al servicio del territorio

El conglomerado institucional formado por Fundación Ingenio, Fundación Cellbitec y Fundación Legado Bustillo nace para articular una red sólida de actores vinculados al sector agroalimentario —cooperativas, entidades del conocimiento, empresas tecnológicas y administraciones públicas—. De este modo, busca trabajar de forma conjunta en torno a tres ejes estratégicos: el aumento de la productividad, la innovación sectorial y la creación de nuevas empresas y empleo.

Fundación Ingenio, que representa al 85% del sector agrícola del Campo de Cartagena, trabaja desde 2020 para promover una agricultura basada en el conocimiento, la sostenibilidad y la tecnología. Este proyecto refuerza su compromiso con una economía agraria moderna, competitiva y generadora de oportunidades.

Fundación Cellbitec, entidad especializada en investigación aplicada a la industria agroalimentaria, aporta su experiencia en biotecnología, desarrollo de cadenas de valor sostenibles y economía circular, además de su modelo de reinversión de beneficios en salud y cultura como expresión de innovación con impacto social.

Fundación Legado Bustillo, con más de 90 años de actividad, contribuye con su conocimiento en dinamización comunitaria, programas de inclusión y valorización del patrimonio rural, trabajando por una economía social que favorezca el equilibrio territorial y el protagonismo ciudadano.

«En un momento de transformación acelerada, es imprescindible dotar a las cooperativas agroalimentarias de herramientas colectivas que les permitan innovar, ganar competitividad y generar nuevas oportunidades», afirma Natalia Corbalán.