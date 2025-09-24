El PSOE pide la comparecencia de Marín para que explique qué modelo de financiación autonómica propone el PP

El Grupo Parlamentario Socialista registrará en la Asamblea Regional la solicitud de comparecencia del consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, para que explique cuál es la propuesta concreta del Gobierno regional respecto al modelo de financiación autonómica.

Así lo ha anunciado la portavoz del grupo, Carmina Fernández, quien recordó que el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, ofreció al Gobierno regional un acuerdo para fijar una posición común en asuntos que son estratégicos para la Región de Murcia, como la financiación autonómica.

Para Fernández, es fundamental fijar esa posición para defender juntos en la negociación a nivel nacional el modelo de financiación que más beneficia a la Región de Murcia. "Lamentablemente, López Miras, hasta el momento, se ha negado a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE porque el PP no tiene una propuesta común en este asunto, sino que defiende una cosa diferente en cada territorio".

Además, insistió en que el Gobierno de España está trabajando para actualizar el modelo, aunque "al Partido Popular no le interesa" porque "no quiere resolver el problema, sino que prefiere seguir usándolo para confrontar con el Gobierno de España, anteponiendo sus intereses partidistas a los de la Región de Murcia".

La portavoz socialista ha recordado que el actual modelo de financiación autonómica caducó en 2015, cuando gobernaba el Partido Popular en España y en la Región de Murcia con mayoría absoluta "y no fueron capaces de absolutamente nada".

Para terminar, insistió en que, si López Miras rechaza la condonación de la deuda autonómica que ofrece el Gobierno de España, "estará anteponiendo, una vez más, los intereses personales de Feijóo a los de la Región de Murcia y perjudicando a todos los ciudadanos de esta comunidad para favorecer los intereses partidistas del PP".