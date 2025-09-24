Podemos e IU piden izar la bandera palestina en la Asamblea el próximo lunes con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

El grupo parlamentario Podemos-IU-AV ha manifestado esteeee miércoles su deseo de que el reconocimiento del Estado palestino, que ya alcanza los 151 países, llegue también a la Región de Murcia. Por ello han presentado una moción en la que exigen que la Asamblea Regional “se sume a este hito” y celebre el 29 de noviembre, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, “un homenaje a Palestina, izando la bandera de esta nación que sufre un genocidio”. Así lo explicaba la portavoz del grupo, María Marín, que además pedía el apoyo de todos los partidos de la Cámara “para exigir un embargo de armas real y la ruptura de relaciones con Israel”, dos medidas sin las cuales “el reconocimiento del Estado palestino queda vacío y no entendemos que este gobierno no haya adoptado todavía”.

Por su parte, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos recordaba que el cerco de la ciudad de Gaza o los asentamientos ilegales, además de las decenas de miles de víctimas mortales, son “incumplimientos flagrantes del derecho internacional que Israel viene incumpliendo desde hace más de 75 años”. “La humanidad no puede traicionar de nuevo al pueblo palestino”.

Por último, el secretario de organización de Podemos en la Región, Ángel Hernández, mostraba su voluntad de que este reconocimiento “se traslade a todos los rincones de la Región de Murcia”. Para ello, la formación presentará mociones similares “en todos los ayuntamientos de la Región”.

Desde el grupo parlamentario Podemos-IU-AV, por otro lado, hacían un llamamiento a la participación en la “gran manifestación” que el próximo 4 de octubre recorrerá las calles de Murcia convocada por colectivos antigenocidio como BDS o Palestina Libre.