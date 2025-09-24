Los III Premios Europeos de la Economía Social constatan la fortaleza del ecosistema europeo

El auditorio Víctor Villegas de Murcia, en el marco de la primera edición de la Social Economy European Summit, la primera cumbre europea de la Economía Social, acogió el pasado miércoles 17 de septiembre la gala de los III Premios Europeos de la Economía Social 2025. Organizada por Social Economy Europe (SEE) dentro de los actos de Murcia Capital Española de la Economía Social 2025, la ceremonia reunió a autoridades y representantes del sector para reconocer las mejores iniciativas de la economía social en Europa.

La gala contó con la asistencia -entre otras autoridades- de la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, Roxana Minzatu; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino; la presidenta del Intergrupo de Economía Social en el Parlamento Europeo, Maravillas Abadía; y la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

«Reconocemos proyectos que demuestran cómo la Economía Social aporta soluciones reales a retos en diferentes sectores. Es difícil elegir a los premiados, porque hay muchísimos proyectos en toda Europa que son merecedores de estos galardones», señala el presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, que también asistió a la velada. «La alta participación internacional en esta edición confirma que la Economía Social es ya un motor clave para construir una Europa más cohesionada, solidaria y sostenible», destaca.

La velada concluyó con la actuación musical del grupo ‘El Sótano del Doctor’, que animó con sus canciones la gran noche de la Economía Social europea.

Diversidad y fortaleza

Con una representatividad internacional sin precedentes, los premios constataron la diversidad y fortaleza del ecosistema europeo. Los galardones se distribuyeron en cinco categorías con tres finalistas por cada una de ellas, además de dos menciones especiales.

La categoría Capacitación y Educación en Economía Social – ‘SE Training and Education’- premia a las entidades que ofrecen programas de formación o educación innovadores vinculados al desarrollo de iniciativas de Economía Social o para personas que trabajan en su ecosistema. El primer premio fue para ANEL – Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (España); el primer finalista fue Passerelles et Compétences (Francia) y el segundo finalista fue İzmir Another School is Possible Education Cooperative - BBOM İzmir Eğitim Kooperatifi (Turquía).

Las autoridades, en primera fila para la entrega de los III Premios Europeos de la Economía Social. / Ucomur

La categoría Planes de Acción de Economía Social de Calidad de los Gobiernos Locales – ‘Local Governments Quality Social Economy Action Plans’- tiene como objetivo premiar a las ciudades y regiones que llevan a cabo estrategias para potenciar el desarrollo de la Economía Social en su territorio, siendo uno de sus ejes estratégicos. El primer premio fue para Strasbourg (Francia); el primer finalista fue Service Public de Wallonie (Bélgica) y el segundo finalista fue la Región de Murcia (España). También hubo una mención especial para la Región del Peloponeso (Grecia).

Más premios

La categoría Vivienda – ‘Housing’- premia las iniciativas de Economía Social que brindan soluciones de vivienda asequibles, siendo un ejemplo y una alternativa frente a la actual crisis de vivienda en Europa. El primer premio fue para Sostre Cívic (España); el primer finalista fue Community Land Trust Brussels, Bélgica y el segundo finalista fue WOGEBE (Alemania), además de la mención especial de Just a Change (Portugal).

La categoría Energía limpia – ‘Clean Energy’- galardona iniciativas que aportan soluciones a la crisis energética en Europa ofreciendo soluciones de energía limpia gestionadas por los consumidores. El primer premio fue para Association des Centrales Villageoises (Francia); el primer finalista fue Robin Powerhood (Austria) y el segundo finalista fue Brupower SC ES (Bélgica).

La categoría Innovación en Empresas Sociales de Inserción Laboral – ‘Innovation in WISES’- distingue las prácticas innovadoras promovidas por las Empresas Sociales de Integración Laboral (WISEs) para fomentar la inclusión social y la integración de personas vulnerables en el mercado laboral. Este premio reconoce las mejores prácticas —desde la formación pionera hasta las transiciones digitales y ecológicas— destacando las estrategias de impacto que mejoran la eficacia de las WISEs en la creación de oportunidades sostenibles y de alta calidad para personas desfavorecidas en toda Europa. El primer premio fue para Taller Auria SCCL (España); el primer finalista fue Formació i Treball, Empresa d’Inserció SLU (España) y el segundo finalista fue Triest Press CLG (Irlanda).