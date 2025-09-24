Hugo Morán urge a acelerar la recuperación del Mar Menor ante los efectos del cambio climático

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que "el cambio climático obliga a acelerar la recuperación" del Mar Menor para revertir los efectos de la previsible disminución de recursos hídricos en próximos años, ya que "España será uno de los países que más sufrirá" estos impactos.

"Es mejor trabajar de la mano de la Naturaleza que en su contra", ha defendido este miércoles durante la inauguración de una jornada dedicada al Mar Menor organizada por el Instituto de Ingeniería de España, en la cual se ha revisado la evolución del Marco de Actuaciones Prioritarias para su recuperación.

El documento, aprobado en 2023 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se centra en la aplicación de soluciones basadas en la Naturaleza a través de una decena de líneas de actuación y una treintena de medidas concretas, con un presupuesto de 675 millones de euros que se emplearán hasta el fin del proyecto, previsto para 2027.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán / Juan González / EFE

Coordinación

Morán ha resaltado el trabajo conjunto entre la administración central y las autoridades autonómicas de la Región de Murcia a la hora de aplicar esta estrategia tras reconocer que "no fue fácil identificar las competencias de cada uno y cómo resolver los solapamientos en el territorio".

De hecho, algunas de las propuestas planteadas "aún no están zanjadas" pero "la necesidad de unir las competencias y las voluntades de las administraciones para conseguir dar respuesta a los ciudadanos" ha conducido a un debate "lo suficientemente inteligente como para que se haya cerrado con una valoración externa positiva", en referencia al reconocimiento que entregó la ONU el pasado mes de junio por el proceso de restauración.

La creación de la oficina técnica del Mar Menor, ha añadido el secretario de Estado, mejorará la conexión entre expertos y la coordinación de los fondos de las administraciones.

La jornada, en la que han participado una quincena de expertos -ingenieros, geólogos, investigadores científicos y ecologistas-, contó también con la participación del consejero de Medio Ambiente de Murcia, Juan María Vázquez, que ha destacado el carácter de "joya única" del Mar Menor, "no sólo en Europa sino en el resto del mundo".

Vázquez ha coincidido con Morán en la importancia de la coordinación entre administraciones, aplicable a proyectos de conservación similares, pues sin ella "es imposible abordar en su plenitud la restauración y conservación de un ecosistema" y ha defendido el empleo de la mayor cantidad posible de evidencia científica "para aminorar los errores en la planificación".

Actuaciones

En cuanto a la ejecución del presupuesto previsto, la comisionada del Ciclo de Agua del MITECO, Francisca Baraza, ha informado de que ya han sido movilizados cerca de 450 millones de euros, en especial en el segundo punto del marco, enfocado a la restauración y mejora ambiental.

Como parte de los avances, ha añadido, han sido eliminadas 9.106 hectáreas de regadíos ilegales y se ha inspeccionado más de 400 granjas para controlar las explotaciones ganaderas, cuyos residuos afectan igualmente a la cuenca del Mar Menor.

Baraza ha defendido también la coordinación con el sector agrícola y ganadero para impulsar la "transición hacia un modelo sostenible donde se eliminen las presiones que generan déficit ambiental", ya que "si forman parte del problema, también deben ser parte de la solución".

"Lo que queramos para 2050, tenemos que trabajarlo hoy" ha resumido la comisionada, pidiendo "dejar como herencia a los que vienen detrás de nosotros un territorio en mejores condiciones".

Más de 600.000 euros para frenar la erosión y proteger el Mar Menor

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha iniciado la ejecución de dos proyectos clave para frenar la erosión y mejorar el drenaje en la cuenca vertiente, con una inversión conjunta de más de 610.000 euros. Estas actuaciones están incluidas en el Plan de Ordenación Hidrológico-Forestal y de Actuaciones de Urgencia en la cuenca vertiente del Mar Menor.

Así lo anunció hoy en Madrid el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la inauguración de la jornada sobre el Mar Menor, organizada por el Instituto de la Ingeniería de España, y subrayó que “sabemos que el estado del Mar Menor está ligado a lo que sucede en su entorno, sobre todo en la cabecera, por eso actuamos en origen, frenando la erosión y reduciendo la llegada de arrastres que tanto afectan al ecosistema”.

Uno de ellos, ya en ejecución, es el proyecto de adecuación de vías pecuarias en el entorno del Mar Menor, con una inversión de más de 156.000 euros, destinado a mejorar los drenajes naturales y convertir estas infraestructuras tradicionales en corredores verdes que actúan como filtros frente a la escorrentía. El otro, que próximamente se comenzará a ejecutar, es la construcción de diques en la vertiente al Mar Menor del monte El Valle, dotado con 455.000 euros, cuyo objetivo es laminar avenidas, estabilizar suelos y reducir el aporte de sedimentos a la laguna.

Juan María Vázquez, presentó junto a Hugo Morán, la jornada 'El Mar Menor' / CARM

Juan María Vázquez apuntó que ambas obras “son complementarias, una en la parte baja de la cuenca, en vías pecuarias y ramblas; la otra en cabecera, actuando en origen para frenar procesos erosivos”. “Así es como se construye una recuperación sólida y duradera, actuando en cabecera para que la cuenca funcione como regulador natural, reduciendo aportes contaminantes y mejorando la resiliencia del ecosistema”, explicó el consejero.

Asimismo, el consejero recordó que se trata de una hoja conjunta, que se desarrollará junto al Ministerio, con medidas a corto, medio y largo plazo, para actuar en la cuenca vertiente e insistió que “actuar en cabecera es clave para que la cuenca funcione como regulador natural, reducir aportes contaminantes, mejorar la resiliencia del ecosistema y construir una recuperación sólida y duradera”.

En su intervención, el consejero señaló que la Ley del Mar Menor es una norma que “nos ha dado un marco estable para instalar sistemas de monitorización como piezómetros, poner en marcha tanques ambientales, retirar biomasa, desplegar el gemelo digital que anticipa fenómenos extremos, controlar regadíos, entre otras medidas”, y, en este sentido, añadió que “ya se han ejecutado el 80 por ciento de las medidas previstas en la norma y el resto están en marcha”.

Como resultado, el Gobierno regional ha invertido en los últimos cinco años, desde 2020, más de 224 millones de euros en conservación y mejora del Mar Menor. Con medidas muy diversas, como el control de escorrentías, actuaciones en la red de saneamiento y depuración, construcción de tanques ambientales, retirada de biomasa, protección de especies, monitorización de aguas subterráneas y superficiales, desarrollo del gemelo digital o instalación de piezómetros.

“Todo ello ha permitido avanzar hacia la recuperación”, apuntó, si bien indicó que “pese a que los datos científicos muestran que en los dos últimos años la laguna ha mantenido una estabilidad en sus parámetros, eso no significa que el Mar Menor esté recuperado, ya que su fragilidad persiste. Pero sí que las acciones están sentando las bases de una recuperación más estable”, concluyó.