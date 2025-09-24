La FP crece en la Región con los 1.700 alumnos en el Campus Xtart de Myrtea de Murcia

La oferta de Formación Profesional (FP) sigue creciendo en la Región de Murcia y este curso lo hace también con los 1.700 alumnos que han iniciado sus clases en cualquiera de los quince ciclos formativos con los que cuenta el Campus Xtart FP, ubicado en el centro comercial Myrtea de Murcia.

El curso ha sido inaugurado este miércoles por el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, quien ha defendido la compatibilidad de la FP pública con el desarrollo de iniciativas privadas “que también ofrecen una oportunidad a los jóvenes” para insertarse en el mercado laboral.

Estás instalaciones ofrecen formación en modalidad presencial, semipresencial y a distancia para fomentar la empleabilidad y fortalecer el tejido productivo.

Las quince titulaciones que oferta Xtart en la Región de Murcia en este segundo año de funcionamiento corresponden a cuatro áreas profesionales: Salud, Tecnología, Protección Civil y Negocios. Áreas que son precisamente algunas de las más demandadas por los propios estudiantes.

Inauguración del curso Campus Xtart FP en Murcia / Juan Carlos Caval

En este caso, el Campus Xtart de Murcia cuenta con unas instalaciones con más de 11.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en el centro más grande de los que han abierto en España, tal y como destaca el director general de Xtart, Alejandro Codina, quien insiste en que se trata de “una apuesta por la preparación de los alumnos y la FP de calidad”.

El consejero de Educación y el director general de Xtart han estado acompañado también en esta inauguración del curso por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, y por el director de Xtart Murcia, Eduardo Torrano.

Tasas de empleabilidad del 85%

La tecnología también forma parte esencial de este modelo formativo y para ello todas las clases se encuentran digitalizadas. Sobre los resultados de estos ciclos formativos, Alejandro Codina explica que a nivel nacional cuentan con unas tasas de empleabilidad del 85%.

Inauguración del curso Campus Xtart FP en Murcia / Juan Carlos Caval

Uno de los ciclos de grado medio que se ofertan en el Campus Xtart Murcia es el de Emergencias y Protección Civil, donde cursa sus estudios Álex Campino. Este alumno de segundo curso indica a La Opinión que “salimos muy preparados”, ya que en las clases “se nos enseña a actuar en situaciones como pueden ser rescates de altura, accidentes, incendios urbanos y forestales, así como en rescates de animales o incidentes con coches eléctricos”.

En otra de las clases, una veintena de alumnos trabajan en el laboratorio los procedimientos que deben conocer dentro de la formación de Laboratorio Clínico y Biomédico. La coordinadora del ciclo, Mónica Méndez, explica que se trata de una vía que les abre muchas puertas, ya que pueden trabajar en laboratorios de hospitales con analíticas, cultivos y pruebas de inmunología, pero también en el ámbito de la cosmética, la alimentación o la agricultura, así como en Salud Pública con analíticas de agua o alimentos.

Ocho campus

Xtart FP cuenta con ocho campus tecnológicos de última generación en la Comunidad de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Sevilla, en los que ofrece 19 ciclos oficiales. Como parte del Grupo Educativo UAX –formado por la Universidad Alfonso X el Sabio, The Valley Buesiness & Tech School, The Valley Talent y MIR Asturias–, Xtart refuerza su compromiso con una FP innovadora, conectada con el mercado laboral y orientada a responder a las nuevas demandas del entorno profesional, tal y como destacan sus responsables.